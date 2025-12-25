Экономический календарь
Объем экспорта Канады (Canada Exports)
|Низкая
|$64.231 млрд
|
$60.404 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
$64.231 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Экспорт Канады (Canada Exports) отражает стоимость товаров, проданных резидентами страны за ее пределы, в долларах США. Расчет стоимости экспорта в американской валюте помогает корректно сравнивать показатели Канады с другими странами и оценивать торговую статистику. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры и интенсивности торговых потоков.
В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в регионе производится больше товаров и услуг, чем он может потребить.
Канада экспортирует множество сырьевых ресурсов, включая нефть. Поэтому изменение объема ее экспорта — важный фактор оценки экономической ситуации. Этот показатель является важной составляющей ВВП страны.
Однако влияние объемов экспорта на котировки канадского доллара неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики производства. К примеру, в условиях рецессии экономика зачастую начинает экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. Но в процессе экспортных поставок резиденты других государств зачастую вынуждены покупать канадскую валюту, чтобы расплатиться с поставщиком. Это может привести к тому, что рост экспорта благоприятно отражается на котировках CAD.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем экспорта Канады (Canada Exports)".
