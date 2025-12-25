КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Объем экспорта Канады (Canada Exports)

Страна:
Канада
CAD, Канадский доллар
Источник:
Статистическая служба Канады (Statistics Canada)
Сектор:
Торговля
Низкая $​64.231 млрд
$​60.404 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
$​64.231 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Экспорт Канады (Canada Exports) отражает стоимость товаров, проданных резидентами страны за ее пределы, в долларах США. Расчет стоимости экспорта в американской валюте помогает корректно сравнивать показатели Канады с другими странами и оценивать торговую статистику. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры и интенсивности торговых потоков.

В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в регионе производится больше товаров и услуг, чем он может потребить.

Канада экспортирует множество сырьевых ресурсов, включая нефть. Поэтому изменение объема ее экспорта — важный фактор оценки экономической ситуации. Этот показатель является важной составляющей ВВП страны.

Однако влияние объемов экспорта на котировки канадского доллара неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики производства. К примеру, в условиях рецессии экономика зачастую начинает экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. Но в процессе экспортных поставок резиденты других государств зачастую вынуждены покупать канадскую валюту, чтобы расплатиться с поставщиком. Это может привести к тому, что рост экспорта благоприятно отражается на котировках CAD.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем экспорта Канады (Canada Exports)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
$​64.231 млрд
$​60.404 млрд
авг. 2025
$​60.584 млрд
$​62.455 млрд
июль 2025
$​61.861 млрд
$​61.304 млрд
июнь 2025
$​61.742 млрд
$​61.196 млрд
май 2025
$​60.805 млрд
$​60.118 млрд
апр. 2025
$​60.437 млрд
$​67.758 млрд
март 2025
$​69.895 млрд
$​70.036 млрд
февр. 2025
$​70.114 млрд
$​74.214 млрд
янв. 2025
$​74.465 млрд
$​70.593 млрд
дек. 2024
$​69.463 млрд
$​66.197 млрд
нояб. 2024
$​66.106 млрд
$​64.682 млрд
окт. 2024
$​64.217 млрд
$​63.522 млрд
сент. 2024
$​63.880 млрд
$​63.958 млрд
авг. 2024
$​64.311 млрд
$​64.936 млрд
июль 2024
$​65.658 млрд
$​65.918 млрд
июнь 2024
$​66.649 млрд
$​63.192 млрд
май 2024
$​62.445 млрд
$​64.108 млрд
апр. 2024
$​64.448 млрд
$​62.812 млрд
март 2024
$​62.564 млрд
$​66.097 млрд
февр. 2024
$​66.624 млрд
$​62.978 млрд
янв. 2024
$​62.285 млрд
$​63.372 млрд
дек. 2023
$​64.073 млрд
$​65.328 млрд
нояб. 2023
$​65.738 млрд
$​66.166 млрд
окт. 2023
$​65.981 млрд
$​65.931 млрд
сент. 2023
$​67.029 млрд
$​65.278 млрд
авг. 2023
$​64.557 млрд
$​61.062 млрд
июль 2023
$​60.417 млрд
$​59.970 млрд
июнь 2023
$​60.696 млрд
$​62.053 млрд
май 2023
$​61.529 млрд
$​63.961 млрд
апр. 2023
$​64.848 млрд
$​63.244 млрд
март 2023
$​63.563 млрд
$​63.996 млрд
февр. 2023
$​65.034 млрд
$​66.659 млрд
янв. 2023
$​67.023 млрд
$​64.316 млрд
дек. 2022
$​62.968 млрд
$​63.746 млрд
нояб. 2022
$​64.371 млрд
$​65.893 млрд
окт. 2022
$​67.037 млрд
$​66.042 млрд
сент. 2022
$​66.366 млрд
$​65.487 млрд
авг. 2022
$​65.383 млрд
$​67.346 млрд
июль 2022
$​68.250 млрд
$​70.227 млрд
июнь 2022
$​69.904 млрд
$​68.561 млрд
май 2022
$​68.436 млрд
$​65.712 млрд
апр. 2022
$​64.312 млрд
$​63.948 млрд
март 2022
$​63.628 млрд
$​59.839 млрд
февр. 2022
$​58.746 млрд
$​57.124 млрд
янв. 2022
$​56.618 млрд
$​56.716 млрд
дек. 2021
$​57.612 млрд
$​58.147 млрд
нояб. 2021
$​58.572 млрд
$​56.420 млрд
окт. 2021
$​56.183 млрд
$​52.802 млрд
сент. 2021
$​53.000 млрд
$​54.260 млрд
авг. 2021
$​54.444 млрд
$​54.013 млрд
1234
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания