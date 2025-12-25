Экспорт Канады (Canada Exports) отражает стоимость товаров, проданных резидентами страны за ее пределы, в долларах США. Расчет стоимости экспорта в американской валюте помогает корректно сравнивать показатели Канады с другими странами и оценивать торговую статистику. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры и интенсивности торговых потоков.

В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в регионе производится больше товаров и услуг, чем он может потребить.

Канада экспортирует множество сырьевых ресурсов, включая нефть. Поэтому изменение объема ее экспорта — важный фактор оценки экономической ситуации. Этот показатель является важной составляющей ВВП страны.

Однако влияние объемов экспорта на котировки канадского доллара неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики производства. К примеру, в условиях рецессии экономика зачастую начинает экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. Но в процессе экспортных поставок резиденты других государств зачастую вынуждены покупать канадскую валюту, чтобы расплатиться с поставщиком. Это может привести к тому, что рост экспорта благоприятно отражается на котировках CAD.

