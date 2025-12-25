Экономический календарь
Продажи в производственном секторе Канады м/м (Canada Manufacturing Sales m/m)
|Низкая
|-1.0%
|4.2%
|
3.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.0%
|
-1.0%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Продажи в производственном секторе Канады, м/м (Canada Manufacturing Sales m/m) отражают изменение долларовой стоимости товаров, проданных канадскими предприятиями промышленного сектора в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.
Данные для расчета индикатора Статистическое управление Канады получает из результатов опроса, ежемесячно проводящегося сред компаний-производителей. С марта 2017 года в этой серии показателей публикуется объем продаж товаров для основных обрабатывающих производств с поправкой на инфляцию. Помимо данных о продажах, в этом опросе собирается также информация о товарно-материальных запасах, полученных и незавершенных заказах на производство. В расчете показателя участвуют все промышленные отрасли Канады: пищевая промышленность, производство табака и напитков, текстильное производство, химическая промышленность, автомобилестроение, обработка ископаемых, изготовление электроники и т.д.
Все данные опроса интерпретируются в комплексе и отражают состояние промышленной отрасли Канады. Показатель продаж используется при расчете ВВП страны, а также в качестве компонента составных экономических индикаторов. Рост объема продаж свидетельствует об увеличении производственной активности.
Рост значения показателя может положительно отразиться на котировках канадского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Продажи в производственном секторе Канады м/м (Canada Manufacturing Sales m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress