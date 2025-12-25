Продажи в производственном секторе Канады, м/м (Canada Manufacturing Sales m/m) отражают изменение долларовой стоимости товаров, проданных канадскими предприятиями промышленного сектора в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.

Данные для расчета индикатора Статистическое управление Канады получает из результатов опроса, ежемесячно проводящегося сред компаний-производителей. С марта 2017 года в этой серии показателей публикуется объем продаж товаров для основных обрабатывающих производств с поправкой на инфляцию. Помимо данных о продажах, в этом опросе собирается также информация о товарно-материальных запасах, полученных и незавершенных заказах на производство. В расчете показателя участвуют все промышленные отрасли Канады: пищевая промышленность, производство табака и напитков, текстильное производство, химическая промышленность, автомобилестроение, обработка ископаемых, изготовление электроники и т.д.

Все данные опроса интерпретируются в комплексе и отражают состояние промышленной отрасли Канады. Показатель продаж используется при расчете ВВП страны, а также в качестве компонента составных экономических индикаторов. Рост объема продаж свидетельствует об увеличении производственной активности.

Рост значения показателя может положительно отразиться на котировках канадского доллара.

График последних значений: