Экономический календарь
Изменение занятости населения в Канаде (Canada Employment Change)
|Средняя
|53.6 тыс
|4.6 тыс
|
66.6 тыс
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|43.9 тыс
|
53.6 тыс
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Изменение занятости населения в Канаде (Canada Employment Change) отражает изменение количества работников, занятых на полный или неполный рабочий день, в течение отчетного месяца. В показатель частичной занятости включены люди, которые заняты менее 30 часов в неделю на основной или единственной работе, полная занятость соответствует 30 и более часам.
Данные для расчета уровня полной занятости в Канаде берутся из результатов регулярного общенационального опроса населения. Опрос проводится по всей стране. Из этого исследования исключены следующие категории лиц:
- проживающие в резервациях и других местах проживания коренного населения;
- штатные сотрудники Вооруженных сил Канады;
- жители крайне отдаленных районов с очень низкой плотностью населения.
Особенностью расчета занятости в Канаде является то, что в опросы включены 15-летние подростки, в отличие от большинства других развитых стран, где в число трудоспособного населения входят граждане старше 15 лет.
Данные представлены с учетом сезонной корректировки.
Интерпретация показателя зависит от контекста. Рост полной занятости обычно трактуется как благоприятный фактор развития экономики.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение занятости населения в Канаде (Canada Employment Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
