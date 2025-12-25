Изменение занятости населения в Канаде (Canada Employment Change) отражает изменение количества работников, занятых на полный или неполный рабочий день, в течение отчетного месяца. В показатель частичной занятости включены люди, которые заняты менее 30 часов в неделю на основной или единственной работе, полная занятость соответствует 30 и более часам.

Данные для расчета уровня полной занятости в Канаде берутся из результатов регулярного общенационального опроса населения. Опрос проводится по всей стране. Из этого исследования исключены следующие категории лиц:

проживающие в резервациях и других местах проживания коренного населения;

штатные сотрудники Вооруженных сил Канады;

жители крайне отдаленных районов с очень низкой плотностью населения.

Особенностью расчета занятости в Канаде является то, что в опросы включены 15-летние подростки, в отличие от большинства других развитых стран, где в число трудоспособного населения входят граждане старше 15 лет.

Данные представлены с учетом сезонной корректировки.

Интерпретация показателя зависит от контекста. Рост полной занятости обычно трактуется как благоприятный фактор развития экономики.

График последних значений: