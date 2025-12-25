КалендарьРазделы

Изменение занятости населения в Канаде (Canada Employment Change)

Страна:
Канада
CAD, Канадский доллар
Источник:
Статистическая служба Канады (Statistics Canada)
Сектор:
Труд
Средняя 53.6 тыс 4.6 тыс
66.6 тыс
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
43.9 тыс
53.6 тыс
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Изменение занятости населения в Канаде (Canada Employment Change) отражает изменение количества работников, занятых на полный или неполный рабочий день, в течение отчетного месяца. В показатель частичной занятости включены люди, которые заняты менее 30 часов в неделю на основной или единственной работе, полная занятость соответствует 30 и более часам.

Данные для расчета уровня полной занятости в Канаде берутся из результатов регулярного общенационального опроса населения. Опрос проводится по всей стране. Из этого исследования исключены следующие категории лиц:

  • проживающие в резервациях и других местах проживания коренного населения;
  • штатные сотрудники Вооруженных сил Канады;
  • жители крайне отдаленных районов с очень низкой плотностью населения.

Особенностью расчета занятости в Канаде является то, что в опросы включены 15-летние подростки, в отличие от большинства других развитых стран, где в число трудоспособного населения входят граждане старше 15 лет.

Данные представлены с учетом сезонной корректировки.

Интерпретация показателя зависит от контекста. Рост полной занятости обычно трактуется как благоприятный фактор развития экономики.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение занятости населения в Канаде (Canada Employment Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
53.6 тыс
4.6 тыс
66.6 тыс
окт. 2025
66.6 тыс
112.1 тыс
60.4 тыс
сент. 2025
60.4 тыс
-31.6 тыс
-65.5 тыс
авг. 2025
-65.5 тыс
-77.4 тыс
-40.8 тыс
июль 2025
-40.8 тыс
70.0 тыс
83.1 тыс
июнь 2025
83.1 тыс
-37.5 тыс
8.8 тыс
май 2025
8.8 тыс
42.7 тыс
7.4 тыс
апр. 2025
7.4 тыс
20.2 тыс
-32.6 тыс
март 2025
-32.6 тыс
-34.7 тыс
1.1 тыс
февр. 2025
1.1 тыс
25.8 тыс
76.0 тыс
янв. 2025
76.0 тыс
49.3 тыс
91.0 тыс
дек. 2024
90.9 тыс
14.2 тыс
50.5 тыс
нояб. 2024
50.5 тыс
13.5 тыс
14.5 тыс
окт. 2024
14.5 тыс
17.8 тыс
46.7 тыс
сент. 2024
46.7 тыс
8.6 тыс
22.1 тыс
авг. 2024
22.1 тыс
8.0 тыс
-2.8 тыс
июль 2024
-2.8 тыс
18.2 тыс
-1.4 тыс
июнь 2024
-1.4 тыс
23.0 тыс
26.7 тыс
май 2024
26.7 тыс
46.1 тыс
90.4 тыс
апр. 2024
90.4 тыс
22.6 тыс
-2.2 тыс
март 2024
-2.2 тыс
30.6 тыс
40.7 тыс
февр. 2024
40.7 тыс
33.3 тыс
37.3 тыс
янв. 2024
37.3 тыс
34.7 тыс
0.1 тыс
дек. 2023
0.1 тыс
53.9 тыс
24.9 тыс
нояб. 2023
24.9 тыс
-3.8 тыс
17.5 тыс
окт. 2023
17.5 тыс
-4.2 тыс
63.8 тыс
сент. 2023
63.8 тыс
0.5 тыс
39.9 тыс
авг. 2023
39.9 тыс
7.2 тыс
-6.4 тыс
июль 2023
-6.4 тыс
7.1 тыс
59.9 тыс
июнь 2023
59.9 тыс
3.2 тыс
-17.3 тыс
май 2023
-17.3 тыс
1.1 тыс
41.4 тыс
апр. 2023
41.4 тыс
-1.2 тыс
34.7 тыс
март 2023
34.7 тыс
-4.2 тыс
21.8 тыс
февр. 2023
21.8 тыс
-9.1 тыс
150.0 тыс
янв. 2023
150.0 тыс
-10.7 тыс
104.0 тыс
дек. 2022
104.0 тыс
-5.2 тыс
10.1 тыс
нояб. 2022
10.1 тыс
6.0 тыс
108.3 тыс
окт. 2022
108.3 тыс
20.0 тыс
21.1 тыс
сент. 2022
21.1 тыс
13.6 тыс
-39.7 тыс
авг. 2022
-39.7 тыс
-8.8 тыс
-30.6 тыс
июль 2022
-30.6 тыс
-20.2 тыс
-43.2 тыс
июнь 2022
-43.2 тыс
-11.3 тыс
39.8 тыс
май 2022
39.8 тыс
5.6 тыс
15.3 тыс
апр. 2022
15.3 тыс
10.8 тыс
72.5 тыс
март 2022
72.5 тыс
6.5 тыс
336.6 тыс
февр. 2022
336.6 тыс
9.2 тыс
-200.1 тыс
янв. 2022
-200.1 тыс
3.9 тыс
54.7 тыс
дек. 2021
54.7 тыс
-23.5 тыс
153.7 тыс
нояб. 2021
153.7 тыс
-22.8 тыс
31.2 тыс
окт. 2021
31.2 тыс
19.3 тыс
157.1 тыс
