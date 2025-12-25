Изменение частичной занятости в Канаде (Canada Part-Time Employment Change) отражает изменение количества работников, занятых на неполный рабочий день, в течение отчетного месяца. В показатель частичной занятости включены люди, которые заняты менее 30 часов в неделю на основной или единственной работе.

Данные для расчета уровня частичной занятости в Канаде берутся из результатов регулярного общенационального опроса населения. Опрос проводится по всей стране. Из этого исследования исключены следующие категории лиц:

жители резерваций и других мест проживания коренного населения;

штатные сотрудники Вооруженных сил Канады;

жители крайне отдаленных районов с очень низкой плотностью населения.

Особенностью расчета занятости в Канаде является то, что в опросы включены 15-летние подростки, в отличие от большинства других развитых стран, где в число трудоспособного населения входят граждане старше 15 лет.

Данные представлены с учетом сезонной корректировки.

Интерпретация показателя зависит от контекста. Если рассматривать его отдельно, то рост частичной занятости говорит о росте рынка труда. Но если частичная занятость растет одновременно с уменьшением занятости на полный рабочий день, то это трактуется как отрицательный фактор.

График последних значений: