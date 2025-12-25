КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Изменение частичной занятости в Канаде (Canada Part-Time Employment Change)

Страна:
Канада
CAD, Канадский доллар
Источник:
Статистическая служба Канады (Statistics Canada)
Сектор:
Труд
Низкая 63.0 тыс
85.1 тыс
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
63.0 тыс
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Изменение частичной занятости в Канаде (Canada Part-Time Employment Change) отражает изменение количества работников, занятых на неполный рабочий день, в течение отчетного месяца. В показатель частичной занятости включены люди, которые заняты менее 30 часов в неделю на основной или единственной работе.

Данные для расчета уровня частичной занятости в Канаде берутся из результатов регулярного общенационального опроса населения. Опрос проводится по всей стране. Из этого исследования исключены следующие категории лиц:

  • жители резерваций и других мест проживания коренного населения;
  • штатные сотрудники Вооруженных сил Канады;
  • жители крайне отдаленных районов с очень низкой плотностью населения.

Особенностью расчета занятости в Канаде является то, что в опросы включены 15-летние подростки, в отличие от большинства других развитых стран, где в число трудоспособного населения входят граждане старше 15 лет.

Данные представлены с учетом сезонной корректировки.

Интерпретация показателя зависит от контекста. Если рассматривать его отдельно, то рост частичной занятости говорит о росте рынка труда. Но если частичная занятость растет одновременно с уменьшением занятости на полный рабочий день, то это трактуется как отрицательный фактор.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение частичной занятости в Канаде (Canada Part-Time Employment Change)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
63.0 тыс
85.1 тыс
окт. 2025
85.1 тыс
-45.6 тыс
сент. 2025
-45.6 тыс
-59.7 тыс
авг. 2025
-59.7 тыс
10.3 тыс
июль 2025
10.3 тыс
69.5 тыс
июнь 2025
69.5 тыс
-48.8 тыс
май 2025
-48.8 тыс
-24.2 тыс
апр. 2025
-24.2 тыс
29.5 тыс
март 2025
29.5 тыс
20.8 тыс
февр. 2025
20.8 тыс
40.9 тыс
янв. 2025
40.9 тыс
31.8 тыс
дек. 2024
33.5 тыс
-3.6 тыс
нояб. 2024
-3.6 тыс
-11.2 тыс
окт. 2024
-11.2 тыс
-65.3 тыс
сент. 2024
-65.3 тыс
65.7 тыс
авг. 2024
65.7 тыс
-64.4 тыс
июль 2024
-64.4 тыс
1.9 тыс
июнь 2024
1.9 тыс
62.4 тыс
май 2024
62.4 тыс
50.3 тыс
апр. 2024
50.3 тыс
-1.6 тыс
март 2024
-1.6 тыс
-29.9 тыс
февр. 2024
-29.9 тыс
48.9 тыс
янв. 2024
48.9 тыс
23.6 тыс
дек. 2023
23.6 тыс
-34.7 тыс
нояб. 2023
-34.7 тыс
20.8 тыс
окт. 2023
20.8 тыс
47.9 тыс
сент. 2023
47.9 тыс
7.8 тыс
авг. 2023
7.8 тыс
-8.1 тыс
июль 2023
-8.1 тыс
-49.8 тыс
июнь 2023
-49.8 тыс
15.5 тыс
май 2023
15.5 тыс
47.6 тыс
апр. 2023
47.6 тыс
15.9 тыс
март 2023
15.9 тыс
-9.3 тыс
февр. 2023
-9.3 тыс
28.9 тыс
янв. 2023
28.9 тыс
19.5 тыс
дек. 2022
19.5 тыс
-40.6 тыс
нояб. 2022
-40.6 тыс
-11.0 тыс
окт. 2022
-11.0 тыс
15.4 тыс
сент. 2022
15.4 тыс
37.5 тыс
авг. 2022
37.5 тыс
-17.5 тыс
июль 2022
-17.5 тыс
-39.1 тыс
июнь 2022
-39.1 тыс
-95.8 тыс
май 2022
-95.8 тыс
47.1 тыс
апр. 2022
47.1 тыс
-20.3 тыс
март 2022
-20.3 тыс
215.1 тыс
февр. 2022
215.1 тыс
-117.4 тыс
янв. 2022
-117.4 тыс
-67.7 тыс
дек. 2021
-67.7 тыс
73.8 тыс
нояб. 2021
73.8 тыс
-5.2 тыс
окт. 2021
-5.2 тыс
-36.5 тыс
12345
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания