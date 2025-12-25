Дефлятор ВВП Канады, кв/кв (Canada GDP Implicit Price q/q) — индекс, отражающий изменение цен на товары и услуги, входящие в расчет ВВП, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим.

Это показатель инфляции, с помощью которого можно оценить, насколько изменение ВВП зависит от изменения уровня цен за текущий период. Поправка на инфляцию в расчете ВВП необходима для того, чтобы сделать верную оценку реальных изменений объемов производства товаров и услуг. Без применения такого индекса невозможно корректно сравнивать показатели текущего и прошлых периодов.

Индекс представляет собой отношение номинального ВВП (выраженного в рыночных ценах текущего года) к реальному (в ценах базисного года), умноженное на 100.

От других популярных индексов, отражающих темпы инфляции, (например, от ИПЦ), дефлятор ВВП отличается несколькими позициями.

В него включены не только потребительские расходы, но и государственные, и бизнес-инвестиции.

ИПЦ рассчитывается по статичной потребительской корзине базисного года, а дефлятор ВВП не привязан к фиксированному списку произведенных товаров и услуг и учитывает всё, что произведено в стране за текущий период. Таким образом, изменения в структуре потребления или появление новых позиций отражаются в нем автоматически.

По сравнению с индексами потребительских цен, дефлятор ВВП не учитывает изменение цен на импортные товары.

В отличие от ежемесячных ценовых индексов, дефлятор ВВП рассчитывается поквартально.

Рост дефлятора ВВП, как правило, говорит о росте инфляции. Это может положительно отразиться на котировках канадского доллара.

График последних значений: