Экономический календарь
Торговый баланс Канады (Canada Trade Balance)
|Средняя
|$0.153 млрд
|$-4.383 млрд
|
$-6.427 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|$-0.439 млрд
|
$0.153 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Торговый баланс Канады (Canada Trade Balance) отражает разницу между экспортом и импортом страны, выраженную в долларах США. Экономисты используют этот показатель для оценки активности производственного сектора и интенсивности внешнеторговых потоков.
Если импортируется больше товаров, чем экспортируется, то складывается ситуация торгового дефицита. В случае стран с высокоразвитой экономикой – в частности, Канады – это может означать, что трудоёмкие производства переносятся за пределы государства, за счет чего сдерживается инфляция и поддерживается высокий уровень жизни населения.
В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в стране производится больше товаров, чем она может потребить. Экономика Канады во многом ориентирована на экспорт, поэтому профицит торгового баланса более благоприятен для ее развития, нежели дефицит.
Однако влияние значения торгового баланса на котировки канадского доллара нельзя назвать однозначным. Оно зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики ВВП. К примеру, в условиях рецессии экономики страны начинают экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. И наоборот, если экономика быстро растет, то для обеспечения ценовой конкуренции развитые страны предпочитают развивать импорт. Всё это влияет на канадскую валюту соответствующим образом.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Канады (Canada Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress