Торговый баланс Канады (Canada Trade Balance) отражает разницу между экспортом и импортом страны, выраженную в долларах США. Экономисты используют этот показатель для оценки активности производственного сектора и интенсивности внешнеторговых потоков.

Если импортируется больше товаров, чем экспортируется, то складывается ситуация торгового дефицита. В случае стран с высокоразвитой экономикой – в частности, Канады – это может означать, что трудоёмкие производства переносятся за пределы государства, за счет чего сдерживается инфляция и поддерживается высокий уровень жизни населения.

В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в стране производится больше товаров, чем она может потребить. Экономика Канады во многом ориентирована на экспорт, поэтому профицит торгового баланса более благоприятен для ее развития, нежели дефицит.

Однако влияние значения торгового баланса на котировки канадского доллара нельзя назвать однозначным. Оно зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики ВВП. К примеру, в условиях рецессии экономики страны начинают экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. И наоборот, если экономика быстро растет, то для обеспечения ценовой конкуренции развитые страны предпочитают развивать импорт. Всё это влияет на канадскую валюту соответствующим образом.

График последних значений: