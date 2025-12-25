КалендарьРазделы

Торговый баланс Канады (Canada Trade Balance)

Страна:
Канада
CAD, Канадский доллар
Источник:
Статистическая служба Канады (Statistics Canada)
Сектор:
Торговля
Средняя $​0.153 млрд $​-4.383 млрд
$​-6.427 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
$​-0.439 млрд
$​0.153 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Торговый баланс Канады (Canada Trade Balance) отражает разницу между экспортом и импортом страны, выраженную в долларах США. Экономисты используют этот показатель для оценки активности производственного сектора и интенсивности внешнеторговых потоков.

Если импортируется больше товаров, чем экспортируется, то складывается ситуация торгового дефицита. В случае стран с высокоразвитой экономикой – в частности, Канады – это может означать, что трудоёмкие производства переносятся за пределы государства, за счет чего сдерживается инфляция и поддерживается высокий уровень жизни населения.

В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в стране производится больше товаров, чем она может потребить. Экономика Канады во многом ориентирована на экспорт, поэтому профицит торгового баланса более благоприятен для ее развития, нежели дефицит.

Однако влияние значения торгового баланса на котировки канадского доллара нельзя назвать однозначным. Оно зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики ВВП. К примеру, в условиях рецессии экономики страны начинают экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. И наоборот, если экономика быстро растет, то для обеспечения ценовой конкуренции развитые страны предпочитают развивать импорт. Всё это влияет на канадскую валюту соответствующим образом.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Канады (Canada Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
$​0.153 млрд
$​-4.383 млрд
$​-6.427 млрд
авг. 2025
$​-6.324 млрд
$​-1.907 млрд
$​-3.824 млрд
июль 2025
$​-4.937 млрд
$​-0.572 млрд
$​-5.981 млрд
июнь 2025
$​-5.862 млрд
$​-0.815 млрд
$​-5.492 млрд
май 2025
$​-5.859 млрд
$​-1.872 млрд
$​-7.603 млрд
апр. 2025
$​-7.144 млрд
$​-0.293 млрд
$​-2.255 млрд
март 2025
$​-0.506 млрд
$​-0.300 млрд
$​-1.407 млрд
февр. 2025
$​-1.519 млрд
$​2.222 млрд
$​3.131 млрд
янв. 2025
$​3.973 млрд
$​-0.206 млрд
$​1.659 млрд
дек. 2024
$​0.708 млрд
$​-0.106 млрд
$​-0.986 млрд
нояб. 2024
$​-0.323 млрд
$​0.063 млрд
$​-0.544 млрд
окт. 2024
$​-0.924 млрд
$​0.088 млрд
$​-1.300 млрд
сент. 2024
$​-1.264 млрд
$​0.038 млрд
$​-1.469 млрд
авг. 2024
$​-1.097 млрд
$​0.047 млрд
$​-0.287 млрд
июль 2024
$​0.684 млрд
$​0.142 млрд
$​-0.179 млрд
июнь 2024
$​0.638 млрд
$​0.451 млрд
$​-1.611 млрд
май 2024
$​-1.927 млрд
$​-0.120 млрд
$​-1.323 млрд
апр. 2024
$​-1.047 млрд
$​-3.736 млрд
$​-1.985 млрд
март 2024
$​-2.277 млрд
$​2.999 млрд
$​0.476 млрд
февр. 2024
$​1.392 млрд
$​1.381 млрд
$​0.608 млрд
янв. 2024
$​0.496 млрд
$​1.165 млрд
$​-0.863 млрд
дек. 2023
$​-0.312 млрд
$​0.685 млрд
$​1.061 млрд
нояб. 2023
$​1.566 млрд
$​4.801 млрд
$​3.197 млрд
окт. 2023
$​2.967 млрд
$​1.329 млрд
$​1.121 млрд
сент. 2023
$​2.038 млрд
$​-0.139 млрд
$​0.949 млрд
авг. 2023
$​0.718 млрд
$​-2.296 млрд
$​-0.437 млрд
июль 2023
$​-0.987 млрд
$​-3.504 млрд
$​-4.917 млрд
июнь 2023
$​-3.732 млрд
$​-0.710 млрд
$​-2.680 млрд
май 2023
$​-3.439 млрд
$​1.405 млрд
$​0.894 млрд
апр. 2023
$​1.939 млрд
$​0.671 млрд
$​0.231 млрд
март 2023
$​0.972 млрд
$​1.141 млрд
$​-0.487 млрд
февр. 2023
$​0.422 млрд
$​0.843 млрд
$​1.204 млрд
янв. 2023
$​1.923 млрд
$​-0.096 млрд
$​1.186 млрд
дек. 2022
$​-0.160 млрд
$​0.573 млрд
$​-0.219 млрд
нояб. 2022
$​-0.041 млрд
$​1.136 млрд
$​0.130 млрд
окт. 2022
$​1.214 млрд
$​1.286 млрд
$​0.607 млрд
сент. 2022
$​1.138 млрд
$​2.708 млрд
$​0.550 млрд
авг. 2022
$​1.519 млрд
$​4.458 млрд
$​2.373 млрд
июль 2022
$​4.052 млрд
$​5.117 млрд
$​4.881 млрд
июнь 2022
$​5.046 млрд
$​3.368 млрд
$​4.769 млрд
май 2022
$​5.324 млрд
$​1.929 млрд
$​2.174 млрд
апр. 2022
$​1.501 млрд
$​2.494 млрд
$​2.282 млрд
март 2022
$​2.486 млрд
$​2.558 млрд
$​3.081 млрд
февр. 2022
$​2.663 млрд
$​1.187 млрд
$​3.122 млрд
янв. 2022
$​2.618 млрд
$​1.461 млрд
$​-1.582 млрд
дек. 2021
$​-0.137 млрд
$​2.533 млрд
$​2.466 млрд
нояб. 2021
$​3.133 млрд
$​1.908 млрд
$​2.264 млрд
окт. 2021
$​2.093 млрд
$​1.833 млрд
$​1.415 млрд
сент. 2021
$​1.860 млрд
$​1.304 млрд
$​1.510 млрд
авг. 2021
$​1.939 млрд
$​1.943 млрд
$​0.736 млрд
12345
