Экономический календарь
Базовый индекс потребительских цен в Канаде м/м (Canada Core Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Средняя
|-0.1%
|0.4%
|
0.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-0.5%
|
-0.1%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Базовый индекс потребительских цен в Канаде, м/м (Canada Core Consumer Price Index (CPI) m/m) отражает изменение цен на фиксированную корзину товаров и услуг в отчетном месяце по сравнению с предыдущим, с точки зрения потребителей. Поскольку в корзине содержатся товары и услуги неизменного или эквивалентного качества и количества, этот индекс показывает только чистое изменение цены. Из-за высокой волатильности из расчета базового индекса исключены продукты питания и энергия.
Каждому элементу корзины при расчете индекса присваивается определенный вес, в зависимости от доли расходов на его потребление. Состав корзины обновляется раз в два года. В корзину не входят общественные блага и услуги, предоставляемые государством, и для которых нет прямой связи с розничным ценообразованием: это, к примеру, медицинские услуги, полученные через систему страхования или некоторые страховые взносы. Вместе с тем, в корзину включены медикаменты, стоматологические и офтальмологические услуги. Алкоголь и табачные изделия также включены в расчет индекса, поскольку представляют собой значительные расходы населения.
Из статистики затрат исключаются люди, проживающие в коллективах (заключенные, пациенты, постоянно проживающие в больницах и домах престарелых), жители индейских резерваций, сотрудники посольств иностранных государств.
Индекс рассчитывается в сравнении с базисным периодом (в настоящий момент это 2002 год), в котором его значение принимается за 100.
Индекс потребительских цен используется в качестве индикатора изменения общего уровня потребительской инфляции. По нему корректируют разнообразные контрактные платежи: заработную и арендную плату, стоимость лизинга, социальные пособия. Кроме того, его используют в качестве дефлятора для различных макроэкономических агрегатов. Банк Канады применяет ИПЦ при мониторинге инфляции и для корректировки денежно-кредитной политики. Аналитики и экономисты оценивают с его помощью причины и ход инфляции.
Рост значения показателя может положительно отразиться на котировках канадского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Базовый индекс потребительских цен в Канаде м/м (Canada Core Consumer Price Index (CPI) m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
