Экономический календарь
Общий индекс потребительских цен Канады г/г (Canada Common CPI y/y)
|Низкая
|2.8%
|2.6%
|
2.7%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|2.7%
|
2.8%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Общий индекс потребительских цен г/г (Common CPI y/y) отражает общие изменения цен на 55 компонентов, входящих в состав CPI, в процентах в отчетном месяце по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Оценивается корзина из товаров и услуг, на долю которых приходится большая доля расходов домохозяйств. Общий CPI рассматривают как один из показателей потребительских настроений и инфляции в стране. Рост общего индекса потребительских цен может положительно отразиться на котировках канадского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Общий индекс потребительских цен Канады г/г (Canada Common CPI y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress