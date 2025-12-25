Экономический календарь
Годовой валовой внутренний продукт (ВВП) Канады кв/кв (Canada Gross Domestic Product (GDP) Annualized q/q)
|Средняя
|2.6%
|0.5%
|
-1.8%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.5%
|
2.6%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Годовой ВВП кв/кв (GDP Annualized q/q) отражает годовое изменение стоимости всех товаров и услуг, произведенных в Канаде за отчетный квартал по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. В расчете учитывается частное потребление, государственные расходы, затраты всех предприятий и чистый экспорт страны. Рост ВВП может положительно отразиться на котировках канадского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Годовой валовой внутренний продукт (ВВП) Канады кв/кв (Canada Gross Domestic Product (GDP) Annualized q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
