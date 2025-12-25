Индекс менеджеров по закупкам от Ivey (Ivey PMI) — показатель экономической активности за минувший месяц, рассчитанный бизнес-школой Ivey.

Индикатор рассчитывается на основе опроса менеджеров по закупкам компаний частного и государственного секторов. На данный момент в опросе участвуют представители нескольких сотен компаний, отобранных с учетом их сферы деятельности и географического положения. Респонденты отвечают на вопросы о том, улучшилась, ухудшилась или не изменилась в отчетном месяце ситуация с закупками, занятостью, запасами, поставками и ценами в их секторе. Ответы на вопросы не содержат количественных оценок: респонденты характеризуют деятельность в формате «выше», «ниже», «не изменилась» по сравнению с предыдущим месяцем.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании.

Расчет индекса включает поправку на сезонность и весовые коэффициенты опрошенных компаний. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков. Он дает оперативную информацию, охватывающую весь производственный сектор. Его трактуют как опережающий индикатор уровня производства и инфляции. Рост индекса благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки канадского доллара.

