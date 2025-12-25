Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Канады от Markit (Markit Manufacturing PMI) — оценка изменения деловых условий в промышленном секторе Канады в отчетном месяце. Индекс рассчитывается на основе ежемесячных опросов менеджеров по снабжению более 400 частных компаний производственного сектора.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых отмечают, когда меняются к лучшему или к худшему условия ведения бизнеса. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных предприятий по всей территории страны.

Респонденты опрашиваются по пяти показателям: это уровень производства, количество заказов, скорость получения заказов от поставщиков, материальные запасы, уровень занятости. Они дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. PMI — композитный индекс, веса подындексов в котором распределяются следующим образом: новые заказы — 0,3; объем производства — 0,25; занятость — 0,2; время доставки заказов — 0,15; товарно-материальные запасы — 0,1.

Расчет индекса включает поправку на сезонность и весовые коэффициенты опрошенных компаний. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков. Он дает оперативную информацию, охватывающую весь производственный сектор. Его трактуют как опережающий индикатор уровня производства и инфляции. Рост промышленного PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки канадского доллара.

График последних значений: