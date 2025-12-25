КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Канады от S&P Global (S&P Global Canada Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Канада
CAD, Канадский доллар
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Низкая 48.4 50.4
49.6
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
47.8
48.4
Следующий релиз Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Канады от Markit (Markit Manufacturing PMI) — оценка изменения деловых условий в промышленном секторе Канады в отчетном месяце. Индекс рассчитывается на основе ежемесячных опросов менеджеров по снабжению более 400 частных компаний производственного сектора.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых отмечают, когда меняются к лучшему или к худшему условия ведения бизнеса. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных предприятий по всей территории страны.

Респонденты опрашиваются по пяти показателям: это уровень производства, количество заказов, скорость получения заказов от поставщиков, материальные запасы, уровень занятости. Они дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. PMI — композитный индекс, веса подындексов в котором распределяются следующим образом: новые заказы — 0,3; объем производства — 0,25; занятость — 0,2; время доставки заказов — 0,15; товарно-материальные запасы — 0,1.

Расчет индекса включает поправку на сезонность и весовые коэффициенты опрошенных компаний. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков. Он дает оперативную информацию, охватывающую весь производственный сектор. Его трактуют как опережающий индикатор уровня производства и инфляции. Рост промышленного PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки канадского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Канады от S&P Global (S&P Global Canada Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
48.4
50.4
49.6
окт. 2025
49.6
48.5
47.7
сент. 2025
47.7
47.8
48.3
авг. 2025
48.3
46.1
46.1
июль 2025
46.1
46.9
45.6
июнь 2025
45.6
47.0
46.1
май 2025
46.1
44.9
45.3
апр. 2025
45.3
46.2
46.3
март 2025
46.3
48.1
47.8
февр. 2025
47.8
51.1
51.6
янв. 2025
51.6
51.1
52.2
дек. 2024
52.2
49.8
52.0
нояб. 2024
52.0
49.0
51.1
окт. 2024
51.1
48.6
50.4
сент. 2024
50.4
48.7
49.5
авг. 2024
49.5
49.2
47.8
июль 2024
47.8
49.8
49.3
июнь 2024
49.3
47.9
49.3
май 2024
49.3
47.9
49.4
апр. 2024
49.4
47.8
49.8
март 2024
49.8
49.4
49.7
февр. 2024
49.7
47.1
48.3
янв. 2024
48.3
46.2
45.4
дек. 2023
45.4
48.1
47.7
нояб. 2023
47.7
48.0
48.6
окт. 2023
48.6
47.7
47.5
сент. 2023
47.5
48.3
48.0
авг. 2023
48.0
49.2
49.6
июль 2023
49.6
48.9
48.8
июнь 2023
48.8
49.6
49.0
май 2023
49.0
49.4
50.2
апр. 2023
50.2
50.5
48.6
март 2023
48.6
51.7
52.4
февр. 2023
52.4
50.1
51.0
янв. 2023
51.0
49.4
49.2
дек. 2022
49.2
49.2
49.6
нояб. 2022
49.6
49.3
48.8
окт. 2022
48.8
49.2
49.8
сент. 2022
49.8
50.6
48.7
авг. 2022
48.7
53.6
52.5
июль 2022
52.5
55.7
54.6
июнь 2022
54.6
56.6
56.8
май 2022
56.8
57.6
56.2
апр. 2022
56.2
57.9
58.9
март 2022
58.9
56.5
56.6
февр. 2022
56.6
56.4
56.2
янв. 2022
56.2
56.9
56.5
дек. 2021
56.5
57.5
57.2
нояб. 2021
57.2
57.4
57.7
окт. 2021
57.7
57.2
57.0
