Индекс менеджеров по закупкам в Канаде от Ivey без учета сезонных колебаний (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI) n.s.a.)

Страна:
Канада
CAD, Канадский доллар
Источник:
Бизнес-школа Ричарда Айви (Ivey Business School)
Сектор:
Бизнес
Средняя 44.5
51.7
Последний релиз
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам от Ivey без учета сезонных колебаний (Ivey PMI n.s.a.) — показатель экономической активности за минувший месяц, рассчитанный бизнес-школой Ivey.

Индикатор рассчитывается на основе опроса менеджеров по закупкам компаний частного и государственного секторов. На данный момент в опросе участвуют представители нескольких сотен компаний, отобранных с учетом их сферы деятельности и географического положения. Респонденты отвечают на вопросы о том, улучшилась, ухудшилась или не изменилась в отчетном месяце ситуация с закупками, занятостью, запасами, поставками и ценами в их секторе. Ответы на вопросы не содержат количественных оценок: респонденты характеризуют деятельность в формате «выше», «ниже», «не изменилась» по сравнению с предыдущим месяцем.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании.

Расчет индекса включает весовые коэффициенты опрошенных компаний. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков. Он дает оперативную информацию, охватывающую весь производственный сектор. Его трактуют как опережающий индикатор уровня производства и инфляции. Рост индекса благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки канадского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в Канаде от Ivey без учета сезонных колебаний (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI) n.s.a.)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
44.5
51.7
окт. 2025
51.7
61.6
сент. 2025
61.6
50.0
авг. 2025
50.0
54.6
июль 2025
54.6
54.6
июнь 2025
54.6
53.8
май 2025
53.8
52.3
апр. 2025
52.3
55.6
март 2025
55.6
53.6
февр. 2025
53.6
46.2
янв. 2025
46.2
44.3
дек. 2024
44.3
49.7
нояб. 2024
49.7
52.2
окт. 2024
52.2
54.5
сент. 2024
54.5
50.3
авг. 2024
50.3
55.3
июль 2024
55.3
62.4
июнь 2024
62.4
59.1
май 2024
59.1
65.7
апр. 2024
65.7
63.0
март 2024
63.0
56.3
февр. 2024
56.3
54.4
янв. 2024
54.4
43.7
дек. 2023
43.7
53.2
нояб. 2023
53.2
51.9
окт. 2023
51.9
54.2
сент. 2023
54.2
56.8
авг. 2023
56.8
45.2
июль 2023
45.2
53.4
июнь 2023
53.4
60.1
май 2023
60.1
55.6
апр. 2023
55.6
65.2
март 2023
65.2
50.8
февр. 2023
50.8
54.7
янв. 2023
54.7
40.6
дек. 2022
40.6
51.5
нояб. 2022
51.5
51.4
окт. 2022
51.4
55.9
сент. 2022
55.9
57.1
авг. 2022
57.1
53.2
июль 2022
53.2
57.8
июнь 2022
57.8
66.7
май 2022
66.7
68.0
апр. 2022
68.0
68.4
март 2022
68.4
62.2
февр. 2022
62.2
57.4
янв. 2022
57.4
51.1
дек. 2021
51.1
61.2
нояб. 2021
61.2
61.2
окт. 2021
61.2
64.5
12345
