Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады, кв/кв (Canada Gross Domestic Product (GDP) q/q) отражает изменение стоимости всех произведенных товаров и услуг во всех отраслях экономики на территории Канады за расчетный квартал по сравнению с предыдущим. ВВП Канады рассчитывается по покупательским ценам и представляет собой сумму валовой добавленной стоимости, созданной всеми производителями-резидентами Канады. В расчет ВВП включены любые налоги на продукцию. Но в него не входят любые субсидии предприятию, которые не включены в стоимость продукции.

Учитывая, что ВВП основывается на денежной оценке стоимости продукции, этот показатель требует поправки на инфляцию. Так появляется разделение на реальный и номинальный ВВП. Номинальный ВВП игнорирует инфляцию и дефляцию, поэтому с его помощью сложно оценивать изменение показателя. Реальный ВВП имеет поправку на инфляцию, поэтому дает возможность сравнивать активность экономики за разные долгосрочные периоды (например, выражать его изменение в процентах по отношению к предыдущему году или кварталу). Для этого в формулу расчета включается дефлятор ВВП.

Для расчета ВВП используются данные о деятельности 192 отраслей промышленности (для обеспечения достаточной детализации данных).

ВВП обычно используется как показатель экономического состояния страны и уровня жизни. Его рост трактуется как усиление экономики, снижение – как ослабление. Поэтому увеличение ВВП может благоприятно отразиться на котировках канадского доллара.

График последних значений: