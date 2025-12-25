Экономический календарь
Объем строительства новых домов в Канаде от CMHC (CMHC Canada Housing Starts)
Объем строительства новых домов в Канаде от CMHC (CMHC Canada Housing Starts) отражает количество новых проектов жилищного строительства, начавшихся в отчетном месяце. Этот индикатор характеризует активность на рынке жилья и в смежных областях: банковском деле (за счет ипотечных кредитов), строительном секторе и т.д.
Индикатор рассчитывается Канадской ипотечной и жилищной корпорацией. В ее базу данных входят более 14 000 объектов жилищного строительства.
Объем строительства нового жилья редко интерпретируется в абсолютном выражении: строительство сильно зависит от погодных условий, географического положения региона и от времени года. Поэтому, как правило, аналитики оценивают изменение показателя за несколько месяцев. Во время интерпретации показателя экономисты обращают внимание на следующие опорные точки:
- рост спроса на новые дома говорит о росте благосостояния населения;
- увеличение строительства новых домов ведет к росту занятости в строительной отрасли;
- увеличение спроса на новые дома может привести к росту потребностей в других продуктах, которые потребуются покупателям жилья: новая мебель, техника и т.д. Это может подстегнуть потребительскую активность и «подогреть» индексы цен;
- рост показателя может впоследствии привести к росту рынка недвижимости.
С учетом всего вышеперечисленного, рост объема строительства новых домов может оказать положительное воздействие на котировки канадского доллара.
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем строительства новых домов в Канаде от CMHC (CMHC Canada Housing Starts)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
