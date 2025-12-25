КалендарьРазделы

Объем строительства новых домов в Канаде от CMHC (CMHC Canada Housing Starts)

Страна:
Канада
CAD, Канадский доллар
Источник:
Ипотечная и строительная корпорация Канады (Canada Mortgage and Housing Corporation)
Сектор:
Жилье
Объем строительства новых домов в Канаде от CMHC (CMHC Canada Housing Starts) отражает количество новых проектов жилищного строительства, начавшихся в отчетном месяце. Этот индикатор характеризует активность на рынке жилья и в смежных областях: банковском деле (за счет ипотечных кредитов), строительном секторе и т.д.

Индикатор рассчитывается Канадской ипотечной и жилищной корпорацией. В ее базу данных входят более 14 000 объектов жилищного строительства.

Объем строительства нового жилья редко интерпретируется в абсолютном выражении: строительство сильно зависит от погодных условий, географического положения региона и от времени года. Поэтому, как правило, аналитики оценивают изменение показателя за несколько месяцев. Во время интерпретации показателя экономисты обращают внимание на следующие опорные точки:

  • рост спроса на новые дома говорит о росте благосостояния населения;
  • увеличение строительства новых домов ведет к росту занятости в строительной отрасли;
  • увеличение спроса на новые дома может привести к росту потребностей в других продуктах, которые потребуются покупателям жилья: новая мебель, техника и т.д. Это может подстегнуть потребительскую активность и «подогреть» индексы цен;
  • рост показателя может впоследствии привести к росту рынка недвижимости.

С учетом всего вышеперечисленного, рост объема строительства новых домов может оказать положительное воздействие на котировки канадского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем строительства новых домов в Канаде от CMHC (CMHC Canada Housing Starts)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
254.058 тыс
254.453 тыс
232.245 тыс
окт. 2025
232.765 тыс
280.262 тыс
279.174 тыс
сент. 2025
279.234 тыс
253.325 тыс
244.543 тыс
авг. 2025
245.791 тыс
255.491 тыс
293.537 тыс
июль 2025
294.085 тыс
250.043 тыс
283.523 тыс
июнь 2025
283.734 тыс
244.771 тыс
282.705 тыс
май 2025
279.510 тыс
248.538 тыс
280.181 тыс
апр. 2025
278.606 тыс
240.798 тыс
214.205 тыс
март 2025
214.155 тыс
245.482 тыс
221.405 тыс
февр. 2025
229.030 тыс
246.585 тыс
239.322 тыс
янв. 2025
239.739 тыс
246.419 тыс
232.492 тыс
дек. 2024
231.468 тыс
246.992 тыс
267.140 тыс
нояб. 2024
262.443 тыс
245.952 тыс
242.207 тыс
окт. 2024
240.761 тыс
247.213 тыс
223.391 тыс
сент. 2024
223.808 тыс
238.954 тыс
213.012 тыс
авг. 2024
217.405 тыс
258.596 тыс
279.804 тыс
июль 2024
279.509 тыс
249.117 тыс
241.643 тыс
июнь 2024
241.672 тыс
248.939 тыс
264.929 тыс
май 2024
264.506 тыс
248.447 тыс
241.111 тыс
апр. 2024
240.229 тыс
247.478 тыс
242.267 тыс
март 2024
242.195 тыс
238.914 тыс
260.047 тыс
февр. 2024
253.468 тыс
236.401 тыс
223.176 тыс
янв. 2024
223.589 тыс
231.075 тыс
248.968 тыс
дек. 2023
249.255 тыс
196.520 тыс
210.918 тыс
нояб. 2023
212.624 тыс
273.279 тыс
272.264 тыс
окт. 2023
274.681 тыс
262.264 тыс
270.669 тыс
сент. 2023
270.466 тыс
254.293 тыс
250.383 тыс
авг. 2023
252.787 тыс
268.631 тыс
255.232 тыс
июль 2023
254.966 тыс
242.695 тыс
283.498 тыс
июнь 2023
281.373 тыс
231.960 тыс
200.018 тыс
май 2023
202.494 тыс
228.937 тыс
261.357 тыс
апр. 2023
261.559 тыс
228.937 тыс
213.780 тыс
март 2023
213.865 тыс
229.973 тыс
240.927 тыс
февр. 2023
243.959 тыс
232.033 тыс
216.514 тыс
янв. 2023
215.365 тыс
256.785 тыс
248.296 тыс
дек. 2022
248.625 тыс
266.211 тыс
263.022 тыс
нояб. 2022
264.159 тыс
292.180 тыс
264.581 тыс
окт. 2022
267.055 тыс
297.384 тыс
298.811 тыс
сент. 2022
299.589 тыс
292.474 тыс
270.397 тыс
авг. 2022
267.443 тыс
291.472 тыс
275.158 тыс
июль 2022
275.329 тыс
282.444 тыс
272.381 тыс
июнь 2022
273.841 тыс
261.333 тыс
282.188 тыс
май 2022
287.257 тыс
243.012 тыс
265.734 тыс
апр. 2022
267.330 тыс
229.960 тыс
248.389 тыс
март 2022
246.243 тыс
226.839 тыс
250.246 тыс
февр. 2022
247.256 тыс
226.837 тыс
229.185 тыс
янв. 2022
230.754 тыс
238.695 тыс
238.405 тыс
дек. 2021
236.106 тыс
253.687 тыс
303.813 тыс
нояб. 2021
301.279 тыс
241.659 тыс
238.366 тыс
окт. 2021
236.554 тыс
256.864 тыс
249.922 тыс
12345
