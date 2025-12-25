КалендарьРазделы

Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады (Foreign Securities Purchases by Canadians)

Страна:
Канада
CAD, Канадский доллар
Источник:
Статистическая служба Канады (Statistics Canada)
Сектор:
Рынки
Низкая $​-11.575 млрд
$​21.620 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
$​-11.575 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады (Foreign Securities Purchases by Canadians) отражает суммарную стоимость акций, облигаций, бондов и других активов финансовых и фондовых рынков, эмитированных за пределами Канады и купленных канадскими резидентами в течение отчетного месяца.

В статистике международных транзакций учитываются операции, совершенные между всеми участниками трансграничных операций с активами. Участники таких сделок могут быть предприятиями, правительствами, некоммерческими организациями, физическими лицами.

Данные для расчета этой статистики собираются путем анкетирования. Информация собирается от посредников, которые выступают в роли брокеров или агентов этих операций. В некоторых случаях, когда покупатель не проходит стадию посредника (например, крупные институциональные инвесторы — такие, как пенсионные фонды), данные берутся напрямую у него. На данный момент ежемесячно напрямую собираются данные с 25 таких крупных транзакторов. Еще 15 инвесторов, которые торгуют без посредников, но в меньших масштабах, опрашиваются ежеквартально (впоследствии данные экстраполируются). Среди инвестиционных брокеров и посредников опрос направляется 55 компаниям.

Покупка иностранных ценных бумаг резидентами Канады, с одной стороны, увеличивает долю участия канадцев в мировом инвестиционном обмене и свидетельствует о развитии международных экономических связей. С другой стороны, это является фактическим выводом капитала из страны. Для совершения сделок с иностранными активами резиденты Канады чаще всего вынуждены закупать валюту. Поэтому рост объема покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады может ослабить канадский доллар.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
$​-11.575 млрд
$​21.620 млрд
сент. 2025
$​22.120 млрд
$​18.786 млрд
авг. 2025
$​19.507 млрд
$​17.364 млрд
июль 2025
$​17.413 млрд
$​9.043 млрд
июнь 2025
$​9.042 млрд
$​13.455 млрд
май 2025
$​13.370 млрд
$​4.069 млрд
апр. 2025
$​4.096 млрд
$​15.627 млрд
март 2025
$​15.631 млрд
$​23.859 млрд
февр. 2025
$​27.150 млрд
$​-3.004 млрд
янв. 2025
$​-3.154 млрд
$​3.774 млрд
дек. 2024
$​3.772 млрд
$​17.645 млрд
нояб. 2024
$​17.846 млрд
$​-2.650 млрд
окт. 2024
$​-2.645 млрд
$​4.141 млрд
сент. 2024
$​4.141 млрд
$​12.254 млрд
авг. 2024
$​12.339 млрд
$​4.601 млрд
июль 2024
$​4.451 млрд
$​16.352 млрд
июнь 2024
$​16.352 млрд
$​3.758 млрд
май 2024
$​3.857 млрд
$​0.675 млрд
апр. 2024
$​0.002 млрд
$​35.612 млрд
март 2024
$​35.612 млрд
$​24.157 млрд
февр. 2024
$​24.189 млрд
$​-7.606 млрд
янв. 2024
$​-7.594 млрд
$​29.399 млрд
дек. 2023
$​29.399 млрд
$​12.381 млрд
нояб. 2023
$​12.525 млрд
$​-8.203 млрд
окт. 2023
$​-8.202 млрд
$​9.604 млрд
сент. 2023
$​11.604 млрд
$​14.753 млрд
авг. 2023
$​14.943 млрд
$​5.117 млрд
июль 2023
$​2.614 млрд
$​14.443 млрд
июнь 2023
$​14.443 млрд
$​-1.710 млрд
май 2023
$​-2.780 млрд
$​2.372 млрд
апр. 2023
$​2.367 млрд
$​-5.589 млрд
март 2023
$​-5.589 млрд
$​-1.618 млрд
февр. 2023
$​-1.606 млрд
$​-16.178 млрд
янв. 2023
$​-16.178 млрд
$​-2.287 млрд
дек. 2022
$​-2.287 млрд
$​14.659 млрд
нояб. 2022
$​14.125 млрд
$​-1.674 млрд
окт. 2022
$​-1.674 млрд
$​10.402 млрд
сент. 2022
$​9.564 млрд
$​-1.482 млрд
авг. 2022
$​-1.407 млрд
$​4.286 млрд
июль 2022
$​4.303 млрд
$​-14.573 млрд
июнь 2022
$​-12.301 млрд
$​0.832 млрд
май 2022
$​0.573 млрд
$​29.204 млрд
апр. 2022
$​29.204 млрд
$​-25.184 млрд
март 2022
$​-23.983 млрд
$​-9.914 млрд
февр. 2022
$​-9.681 млрд
$​-11.441 млрд
янв. 2022
$​-14.417 млрд
$​21.285 млрд
дек. 2021
$​21.285 млрд
$​17.614 млрд
нояб. 2021
$​17.518 млрд
$​5.408 млрд
окт. 2021
$​5.410 млрд
$​17.160 млрд
сент. 2021
$​17.185 млрд
$​15.164 млрд
