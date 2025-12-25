Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады (Foreign Securities Purchases by Canadians) отражает суммарную стоимость акций, облигаций, бондов и других активов финансовых и фондовых рынков, эмитированных за пределами Канады и купленных канадскими резидентами в течение отчетного месяца.

В статистике международных транзакций учитываются операции, совершенные между всеми участниками трансграничных операций с активами. Участники таких сделок могут быть предприятиями, правительствами, некоммерческими организациями, физическими лицами.

Данные для расчета этой статистики собираются путем анкетирования. Информация собирается от посредников, которые выступают в роли брокеров или агентов этих операций. В некоторых случаях, когда покупатель не проходит стадию посредника (например, крупные институциональные инвесторы — такие, как пенсионные фонды), данные берутся напрямую у него. На данный момент ежемесячно напрямую собираются данные с 25 таких крупных транзакторов. Еще 15 инвесторов, которые торгуют без посредников, но в меньших масштабах, опрашиваются ежеквартально (впоследствии данные экстраполируются). Среди инвестиционных брокеров и посредников опрос направляется 55 компаниям.

Покупка иностранных ценных бумаг резидентами Канады, с одной стороны, увеличивает долю участия канадцев в мировом инвестиционном обмене и свидетельствует о развитии международных экономических связей. С другой стороны, это является фактическим выводом капитала из страны. Для совершения сделок с иностранными активами резиденты Канады чаще всего вынуждены закупать валюту. Поэтому рост объема покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады может ослабить канадский доллар.

График последних значений: