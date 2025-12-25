Экономический календарь
Корпоративные доходы в Канаде кв/кв (Canada Corporate Profits q/q)
|Низкая
|3.8%
|
-2.4%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
3.8%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Корпоративные доходы в Канаде, кв/кв (Canada Corporate Profits q/q) отражают изменение доходов канадских компаний до уплаты налогов в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Он рассчитывается на основе ежеквартальных финансовых отчетов предприятий страны и по данным, собранным государственными органами статистики. На основе открытых данных об активах, обязательствах, статьях доходов и расходов предприятий органы государственной статистики оценивают общие доходы предприятий.
Есть две основных цели, которым служит расчет корпоративных доходов в Канаде. Первая – в том, чтобы оценить стабильность финансового положения и эффективность работы промышленности отдельно по отраслям и в целом по стране. Канадская экономика делится на сектора: финансовые корпорации, нефинансовые, госсектор, домохозяйства и некоммерческие организации. Данные об их активности показывают тенденции в создании и распределении материальных ценностей, а также активность финансирования экономической деятельности. Корпоративная прибыль демонстрирует активность промышленности в стране на среднесрочную перспективу, а также дает важную информацию для инвесторов.
Вторая область, в которой используется корпоративная статистика, относится к оценке платежного баланса страны и финансовых средств, обращающихся в экономике.
Из расчета показателя исключены проценты по заемным средствам.
Рост корпоративных доходов может оказать благоприятное воздействие на котировки канадского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Корпоративные доходы в Канаде кв/кв (Canada Corporate Profits q/q)".
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress