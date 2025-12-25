Корпоративные доходы в Канаде, кв/кв (Canada Corporate Profits q/q) отражают изменение доходов канадских компаний до уплаты налогов в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Он рассчитывается на основе ежеквартальных финансовых отчетов предприятий страны и по данным, собранным государственными органами статистики. На основе открытых данных об активах, обязательствах, статьях доходов и расходов предприятий органы государственной статистики оценивают общие доходы предприятий.

Есть две основных цели, которым служит расчет корпоративных доходов в Канаде. Первая – в том, чтобы оценить стабильность финансового положения и эффективность работы промышленности отдельно по отраслям и в целом по стране. Канадская экономика делится на сектора: финансовые корпорации, нефинансовые, госсектор, домохозяйства и некоммерческие организации. Данные об их активности показывают тенденции в создании и распределении материальных ценностей, а также активность финансирования экономической деятельности. Корпоративная прибыль демонстрирует активность промышленности в стране на среднесрочную перспективу, а также дает важную информацию для инвесторов.

Вторая область, в которой используется корпоративная статистика, относится к оценке платежного баланса страны и финансовых средств, обращающихся в экономике.

Из расчета показателя исключены проценты по заемным средствам.

Рост корпоративных доходов может оказать благоприятное воздействие на котировки канадского доллара.

