Экономический календарь
Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (Canada Foreign Securities Purchases)
|Средняя
|$46.622 млрд
|
$31.316 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
$46.622 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (Canada Foreign Securities Purchases) отражает суммарную стоимость акций, облигаций и других активов, эмитированных в Канаде, купленных иностранными резидентами.
В статистике международных транзакций учитываются операции, совершенные между всеми участниками трансграничных операций с активами. Участники таких сделок могут быть предприятиями, правительствами, некоммерческими организациями, физическими лицами.
Данные для расчета этой статистики собираются путем анкетирования. Информация собирается от посредников, которые выступают в роли брокеров или агентов при этих операциях. В некоторых случаях, когда эмитент не проходит стадию посредника (например, крупные эмитенты активов – банки и т.д.), данные берутся у него напрямую.
Иностранные инвестиции в ценные бумаги Канады однозначно рассматриваются как приток капитала в страну. Кроме того, показатель характеризует активность внешнеэкономической деятельности канадских предприятий и правительства. Его рост может благоприятно повлиять на котировки канадского доллара, поскольку его вынуждены закупать иностранные участники сделки для покупки активов.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (Canada Foreign Securities Purchases)".
