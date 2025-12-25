Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (Canada Foreign Securities Purchases) отражает суммарную стоимость акций, облигаций и других активов, эмитированных в Канаде, купленных иностранными резидентами.

В статистике международных транзакций учитываются операции, совершенные между всеми участниками трансграничных операций с активами. Участники таких сделок могут быть предприятиями, правительствами, некоммерческими организациями, физическими лицами.

Данные для расчета этой статистики собираются путем анкетирования. Информация собирается от посредников, которые выступают в роли брокеров или агентов при этих операциях. В некоторых случаях, когда эмитент не проходит стадию посредника (например, крупные эмитенты активов – банки и т.д.), данные берутся у него напрямую.

Иностранные инвестиции в ценные бумаги Канады однозначно рассматриваются как приток капитала в страну. Кроме того, показатель характеризует активность внешнеэкономической деятельности канадских предприятий и правительства. Его рост может благоприятно повлиять на котировки канадского доллара, поскольку его вынуждены закупать иностранные участники сделки для покупки активов.

График последних значений: