Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (Canada Foreign Securities Purchases)

Страна:
Канада
CAD, Канадский доллар
Источник:
Статистическая служба Канады (Statistics Canada)
Сектор:
Рынки
Средняя $​46.622 млрд
$​31.316 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
$​46.622 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (Canada Foreign Securities Purchases) отражает суммарную стоимость акций, облигаций и других активов, эмитированных в Канаде, купленных иностранными резидентами.

В статистике международных транзакций учитываются операции, совершенные между всеми участниками трансграничных операций с активами. Участники таких сделок могут быть предприятиями, правительствами, некоммерческими организациями, физическими лицами.

Данные для расчета этой статистики собираются путем анкетирования. Информация собирается от посредников, которые выступают в роли брокеров или агентов при этих операциях. В некоторых случаях, когда эмитент не проходит стадию посредника (например, крупные эмитенты активов – банки и т.д.), данные берутся у него напрямую.

Иностранные инвестиции в ценные бумаги Канады однозначно рассматриваются как приток капитала в страну. Кроме того, показатель характеризует активность внешнеэкономической деятельности канадских предприятий и правительства. Его рост может благоприятно повлиять на котировки канадского доллара, поскольку его вынуждены закупать иностранные участники сделки для покупки активов.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (Canada Foreign Securities Purchases)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
$​46.622 млрд
$​31.316 млрд
сент. 2025
$​31.315 млрд
$​23.606 млрд
авг. 2025
$​25.916 млрд
$​26.660 млрд
июль 2025
$​26.694 млрд
$​1.011 млрд
июнь 2025
$​0.709 млрд
$​-6.291 млрд
май 2025
$​-2.788 млрд
$​-9.458 млрд
апр. 2025
$​-9.358 млрд
$​-4.206 млрд
март 2025
$​-4.229 млрд
$​-10.446 млрд
февр. 2025
$​-6.457 млрд
$​7.909 млрд
янв. 2025
$​7.908 млрд
$​13.941 млрд
дек. 2024
$​14.370 млрд
$​13.841 млрд
нояб. 2024
$​16.402 млрд
$​21.554 млрд
окт. 2024
$​21.549 млрд
$​29.653 млрд
сент. 2024
$​29.301 млрд
$​10.333 млрд
авг. 2024
$​9.969 млрд
$​10.972 млрд
июль 2024
$​10.979 млрд
$​5.195 млрд
июнь 2024
$​5.172 млрд
$​21.069 млрд
май 2024
$​20.893 млрд
$​41.052 млрд
апр. 2024
$​41.159 млрд
$​14.376 млрд
март 2024
$​14.372 млрд
$​-4.276 млрд
февр. 2024
$​-8.776 млрд
$​8.875 млрд
янв. 2024
$​8.877 млрд
$​10.799 млрд
дек. 2023
$​10.436 млрд
$​11.310 млрд
нояб. 2023
$​11.429 млрд
$​-15.876 млрд
окт. 2023
$​-15.753 млрд
$​-15.063 млрд
сент. 2023
$​-15.090 млрд
$​-8.770 млрд
авг. 2023
$​-8.474 млрд
$​13.925 млрд
июль 2023
$​11.621 млрд
$​12.612 млрд
июнь 2023
$​12.562 млрд
$​10.208 млрд
май 2023
$​11.159 млрд
$​12.778 млрд
апр. 2023
$​13.521 млрд
$​-19.717 млрд
март 2023
$​-19.073 млрд
$​6.471 млрд
февр. 2023
$​4.624 млрд
$​4.203 млрд
янв. 2023
$​4.214 млрд
$​21.224 млрд
дек. 2022
$​21.220 млрд
$​12.397 млрд
нояб. 2022
$​12.763 млрд
$​9.087 млрд
окт. 2022
$​8.456 млрд
$​-22.498 млрд
сент. 2022
$​-22.267 млрд
$​26.224 млрд
авг. 2022
$​22.014 млрд
$​14.728 млрд
июль 2022
$​14.827 млрд
$​-17.637 млрд
июнь 2022
$​-17.539 млрд
$​2.829 млрд
май 2022
$​2.348 млрд
$​22.166 млрд
апр. 2022
$​22.227 млрд
$​46.472 млрд
март 2022
$​46.938 млрд
$​7.493 млрд
февр. 2022
$​7.436 млрд
$​13.543 млрд
янв. 2022
$​13.492 млрд
$​37.539 млрд
дек. 2021
$​37.555 млрд
$​30.135 млрд
нояб. 2021
$​30.147 млрд
$​22.299 млрд
окт. 2021
$​23.920 млрд
$​19.780 млрд
сент. 2021
$​20.022 млрд
$​22.739 млрд
