Доля экономически активного населения в Канаде (Canada Participation Rate) — процентное отношение количества людей трудоспособного возраста (15 лет и старше), которые либо трудоустроены, либо находятся в активном поиске работы, к общему количеству людей из соответствующей возрастной категории.

Показатель считается мерой активной части всей рабочей силы в стране. К примеру, во время экономических спадов многие работники разочаровываются в рынке и перестают искать работу – это выводит их из числа экономически активного населения. Статистика подтверждает эту логику: во время рецессии доля экономически активного населения заметно сокращается. Также к экономически активному населению не относятся студенты, домохозяйки, заключенные и пенсионеры.

Индикатор обычно анализируется параллельно с уровнем безработицы, поскольку люди, отнесенные к категории безработных, могут не быть активными участниками рынка рабочей силы. С другой стороны, безработные люди не обязательно не имеют дохода и не участвуют в экономических процессах. Это могут быть, например, пенсионеры, которые тратят свои сбережения или студенты, которые повышают свои компетенции и наращивают потенциал для будущего выхода на рынок труда.

К снижению доли экономически активного населения могут приводить и структурные изменения в обществе, а не только общее здоровье экономики. Так, например, рост рождаемости приводит к снижению количества работающих женщин.

Параллельная интерпретация доли экономически активного населения и безработицы помогает лучше понять общие тенденции занятости в экономике.

