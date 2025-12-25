КалендарьРазделы

Доля экономически активного населения в Канаде (Canada Participation Rate)

Страна:
Канада
CAD, Канадский доллар
Источник:
Статистическая служба Канады (Statistics Canada)
Сектор:
Труд
Низкая 65.1% 65.4%
65.3%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
65.0%
65.1%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Доля экономически активного населения в Канаде (Canada Participation Rate) — процентное отношение количества людей трудоспособного возраста (15 лет и старше), которые либо трудоустроены, либо находятся в активном поиске работы, к общему количеству людей из соответствующей возрастной категории.

Показатель считается мерой активной части всей рабочей силы в стране. К примеру, во время экономических спадов многие работники разочаровываются в рынке и перестают искать работу – это выводит их из числа экономически активного населения. Статистика подтверждает эту логику: во время рецессии доля экономически активного населения заметно сокращается. Также к экономически активному населению не относятся студенты, домохозяйки, заключенные и пенсионеры.

Индикатор обычно анализируется параллельно с уровнем безработицы, поскольку люди, отнесенные к категории безработных, могут не быть активными участниками рынка рабочей силы. С другой стороны, безработные люди не обязательно не имеют дохода и не участвуют в экономических процессах. Это могут быть, например, пенсионеры, которые тратят свои сбережения или студенты, которые повышают свои компетенции и наращивают потенциал для будущего выхода на рынок труда.

К снижению доли экономически активного населения могут приводить и структурные изменения в обществе, а не только общее здоровье экономики. Так, например, рост рождаемости приводит к снижению количества работающих женщин.

Параллельная интерпретация доли экономически активного населения и безработицы помогает лучше понять общие тенденции занятости в экономике.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Доля экономически активного населения в Канаде (Canada Participation Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
65.1%
65.4%
65.3%
окт. 2025
65.3%
65.2%
65.2%
сент. 2025
65.2%
65.0%
65.1%
авг. 2025
65.1%
65.3%
65.2%
июль 2025
65.2%
65.4%
65.4%
июнь 2025
65.4%
65.2%
65.3%
май 2025
65.3%
65.2%
65.3%
апр. 2025
65.3%
65.1%
65.2%
март 2025
65.2%
65.3%
65.3%
февр. 2025
65.3%
65.4%
65.5%
янв. 2025
65.5%
65.1%
65.4%
дек. 2024
65.1%
65.4%
65.1%
нояб. 2024
65.1%
64.7%
64.8%
окт. 2024
64.8%
64.9%
64.9%
сент. 2024
64.9%
65.1%
65.1%
авг. 2024
65.1%
64.9%
65.0%
июль 2024
65.0%
65.3%
65.3%
июнь 2024
65.3%
65.5%
65.4%
май 2024
65.4%
65.4%
65.4%
апр. 2024
65.4%
65.3%
65.3%
март 2024
65.3%
65.3%
65.3%
февр. 2024
65.3%
65.5%
65.3%
янв. 2024
65.3%
65.3%
65.5%
дек. 2023
65.4%
65.2%
65.6%
нояб. 2023
65.6%
65.6%
65.6%
окт. 2023
65.6%
65.5%
65.6%
сент. 2023
65.6%
65.5%
65.5%
авг. 2023
65.5%
65.6%
65.6%
июль 2023
65.6%
65.6%
65.7%
июнь 2023
65.7%
65.5%
65.5%
май 2023
65.5%
65.6%
65.6%
апр. 2023
65.6%
65.6%
65.6%
март 2023
65.6%
65.7%
65.7%
февр. 2023
65.7%
65.3%
65.7%
янв. 2023
65.7%
64.9%
65.4%
дек. 2022
65.0%
64.8%
64.8%
нояб. 2022
64.8%
64.8%
64.9%
окт. 2022
64.9%
64.7%
64.7%
сент. 2022
64.7%
64.7%
64.8%
авг. 2022
64.8%
64.8%
64.7%
июль 2022
64.7%
65.1%
64.9%
июнь 2022
64.9%
65.3%
65.3%
май 2022
65.3%
65.3%
65.3%
апр. 2022
65.3%
65.4%
65.4%
март 2022
65.4%
65.2%
65.4%
февр. 2022
65.4%
65.1%
65.0%
янв. 2022
65.0%
65.3%
65.4%
дек. 2021
65.3%
65.3%
65.3%
нояб. 2021
65.3%
65.4%
65.3%
окт. 2021
65.3%
65.3%
65.5%
1234
