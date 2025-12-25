КалендарьРазделы

Коэффициент использования производственных мощностей в Канаде (Canada Capacity Utilization Rate)

Страна:
Канада
CAD, Канадский доллар
Источник:
Статистическая служба Канады (Statistics Canada)
Сектор:
Бизнес
Низкая 78.5% 80.6%
77.6%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
80.2%
78.5%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Коэффициент использования производственных мощностей в Канаде (Canada Capacity Utilization Rate) — показатель интенсивности, с которой предприятия различных отраслей производства и строительства используют свои мощности. Он представляет собой процент фактического объема производства от потенциального. В качестве показателя фактического производства здесь используется ежеквартальный ВВП (по соответствующим отраслям). Из расчета исключен сельскохозяйственный сектор. Индекс выпускается ежеквартально.

Данные собираются путем опросов Статистического управления и других источников. Значение и динамика коэффициента используются в различных ведомствах: в статистическом управлении, в Банке Канады, в торговых ассоциациях и т.д. Коэффициент использования производственных мощностей, как правило, интерпретируется экономистами в связке с объемом промышленного производства. Он отражает эффективность использования оборудования, технологий и рабочей силы, а также уровень активности производства в стране. Уровень загрузки выше 82% свидетельствует о росте производства, по нему можно спрогнозировать рост цен или дефицит поставок в ближайшем будущем.

Рост коэффициента использования производственных мощностей трактуется как положительный фактор развития экономики страны. В дальнейшем он может благоприятно повлиять на значение валового внутреннего продукта. Поэтому увеличение показателя рассматривается как положительный фактор для котировок канадского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Коэффициент использования производственных мощностей в Канаде (Canada Capacity Utilization Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2025
78.5%
80.6%
77.6%
2 кв. 2025
79.3%
80.1%
79.9%
1 кв. 2025
80.1%
80.1%
79.7%
4 кв. 2024
79.8%
79.2%
79.4%
3 кв. 2024
79.3%
78.8%
79.1%
2 кв. 2024
79.1%
81.9%
78.6%
1 кв. 2024
78.5%
79.2%
78.6%
4 кв. 2023
78.7%
80.6%
78.8%
3 кв. 2023
79.7%
81.7%
79.6%
2 кв. 2023
81.4%
81.9%
81.8%
1 кв. 2023
81.9%
82.2%
81.8%
4 кв. 2022
81.7%
83.3%
82.2%
3 кв. 2022
82.6%
83.0%
82.8%
2 кв. 2022
83.8%
82.5%
81.9%
1 кв. 2022
82.0%
82.3%
82.0%
4 кв. 2021
82.9%
81.8%
81.7%
3 кв. 2021
81.4%
81.9%
82.0%
2 кв. 2021
82.0%
80.5%
81.4%
1 кв. 2021
81.7%
77.9%
79.7%
4 кв. 2020
79.2%
73.6%
77.4%
3 кв. 2020
76.5%
67.9%
70.7%
2 кв. 2020
70.3%
81.1%
79.8%
1 кв. 2020
79.8%
78.3%
81.4%
4 кв. 2019
81.2%
81.4%
81.5%
3 кв. 2019
81.7%
81.4%
83.3%
2 кв. 2019
83.3%
80.3%
81.1%
1 кв. 2019
80.9%
79.6%
81.8%
4 кв. 2018
81.7%
86.1%
82.8%
3 кв. 2018
82.6%
86.1%
84.1%
2 кв. 2018
85.5%
86.7%
83.7%
1 кв. 2018
86.1%
86.5%
85.6%
4 кв. 2017
86.0%
85.7%
85.1%
3 кв. 2017
85.0%
86.0%
84.3%
2 кв. 2017
85.0%
83.3%
1 кв. 2017
83.3%
81.8%
4 кв. 2016
82.2%
81.9%
3 кв. 2016
81.9%
80.0%
2 кв. 2016
80.0%
81.4%
1 кв. 2016
81.4%
80.9%
4 кв. 2015
81.1%
82.0%
3 кв. 2015
82.0%
81.4%
2 кв. 2015
81.3%
82.7%
1 кв. 2015
82.7%
83.6%
4 кв. 2014
83.6%
83.4%
3 кв. 2014
83.4%
82.7%
2 кв. 2014
82.8%
82.5%
1 кв. 2014
82.1%
82.0%
4 кв. 2013
82.2%
81.7%
3 кв. 2013
81.7%
80.6%
2 кв. 2013
81.1%
81.1%
12
