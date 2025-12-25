Коэффициент использования производственных мощностей в Канаде (Canada Capacity Utilization Rate) — показатель интенсивности, с которой предприятия различных отраслей производства и строительства используют свои мощности. Он представляет собой процент фактического объема производства от потенциального. В качестве показателя фактического производства здесь используется ежеквартальный ВВП (по соответствующим отраслям). Из расчета исключен сельскохозяйственный сектор. Индекс выпускается ежеквартально.

Данные собираются путем опросов Статистического управления и других источников. Значение и динамика коэффициента используются в различных ведомствах: в статистическом управлении, в Банке Канады, в торговых ассоциациях и т.д. Коэффициент использования производственных мощностей, как правило, интерпретируется экономистами в связке с объемом промышленного производства. Он отражает эффективность использования оборудования, технологий и рабочей силы, а также уровень активности производства в стране. Уровень загрузки выше 82% свидетельствует о росте производства, по нему можно спрогнозировать рост цен или дефицит поставок в ближайшем будущем.

Рост коэффициента использования производственных мощностей трактуется как положительный фактор развития экономики страны. В дальнейшем он может благоприятно повлиять на значение валового внутреннего продукта. Поэтому увеличение показателя рассматривается как положительный фактор для котировок канадского доллара.

График последних значений: