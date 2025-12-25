Экономический календарь
Коэффициент использования производственных мощностей в Канаде (Canada Capacity Utilization Rate)
|Низкая
|78.5%
|80.6%
|
77.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|80.2%
|
78.5%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Коэффициент использования производственных мощностей в Канаде (Canada Capacity Utilization Rate) — показатель интенсивности, с которой предприятия различных отраслей производства и строительства используют свои мощности. Он представляет собой процент фактического объема производства от потенциального. В качестве показателя фактического производства здесь используется ежеквартальный ВВП (по соответствующим отраслям). Из расчета исключен сельскохозяйственный сектор. Индекс выпускается ежеквартально.
Данные собираются путем опросов Статистического управления и других источников. Значение и динамика коэффициента используются в различных ведомствах: в статистическом управлении, в Банке Канады, в торговых ассоциациях и т.д. Коэффициент использования производственных мощностей, как правило, интерпретируется экономистами в связке с объемом промышленного производства. Он отражает эффективность использования оборудования, технологий и рабочей силы, а также уровень активности производства в стране. Уровень загрузки выше 82% свидетельствует о росте производства, по нему можно спрогнозировать рост цен или дефицит поставок в ближайшем будущем.
Рост коэффициента использования производственных мощностей трактуется как положительный фактор развития экономики страны. В дальнейшем он может благоприятно повлиять на значение валового внутреннего продукта. Поэтому увеличение показателя рассматривается как положительный фактор для котировок канадского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Коэффициент использования производственных мощностей в Канаде (Canada Capacity Utilization Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
