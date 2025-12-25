Индекс потребительских цен в Канаде, м/м (Canada Consumer Price Index (CPI) m/m) отражает изменение цен на фиксированную корзину товаров и услуг в отчетном месяце по сравнению с предыдущим, с точки зрения потребителей. Поскольку в корзине содержатся товары и услуги неизменного или эквивалентного качества и количества, этот индекс показывает только чистое изменение цены.

Каждому элементу корзины при расчете индекса присваивается определенный вес, в зависимости от доли расходов на его потребление. Состав корзины обновляется раз в два года. В корзину не входят общественные блага и услуги, предоставляемые государством, и для которых нет прямой связи с розничным ценообразованием: это, к примеру, медицинские услуги, полученные через систему страхования или некоторые страховые взносы. Вместе с тем, в корзину включены медикаменты, стоматологические и офтальмологические услуги. Алкоголь и табачные изделия также включены в расчет индекса, поскольку представляют собой значительные расходы населения.

Из статистики затрат исключаются люди, проживающие в коллективах (заключенные, пациенты, постоянно проживающие в больницах и домах престарелых), жители индейских резерваций, сотрудники посольств иностранных государств.

Индекс рассчитывается в сравнении с базисным периодом (в настоящий момент это 2002 год), в котором его значение принимается за 100.

Индекс потребительских цен используется в качестве индикатора изменения общего уровня потребительской инфляции. По нему корректируют разнообразные контрактные платежи: заработную и арендную плату, стоимость лизинга, социальные пособия. Кроме того, его используют в качестве дефлятора для различных макроэкономических агрегатов. Банк Канады применяет ИПЦ при мониторинге инфляции и для корректировки денежно-кредитной политики. Аналитики и экономисты оценивают с его помощью причины и ход инфляции.

Рост значения показателя может положительно отразиться на котировках канадского доллара.

