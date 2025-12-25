КалендарьРазделы

Счет текущих операций Канады (Canada Current Account)

Страна:
Канада
CAD, Канадский доллар
Источник:
Статистическая служба Канады (Statistics Canada)
Сектор:
Торговля
Средняя $​-9.680 млрд $​-15.673 млрд
$​-21.557 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
$​-7.397 млрд
$​-9.680 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Счет текущих операций Канады (Canada Current Account) представляет собой сумму чистого торгового баланса (экспорт минус импорт товаров и услуг), чистого факторного дохода резидентов страны (например, процентов по вкладам, дивидендов и т.п.) и чистых трансфертных платежей (к примеру, иностранных пожертвований) в пользу резидентов страны.

Иными словами, счет текущих операций платежного баланса состоит из операций между резидентами и нерезидентами Канады в отношении товаров, услуг, первичного (инвестиционного) и вторичного (транзакционного) дохода.

В нем выделяются три статьи баланса: товары и услуги, доходы (от оплаты труда и инвестиций) и текущие трансферты. Баланс товаров и услуг складывается из экспорта и импорта. В баланс доходов включены оплата труда и доходы от инвестиций между резидентами и нерезидентами страны. В состав текущих трансфертов входит передача между резидентами и нерезидентами страны денежных средств, не относящихся к двум вышеперечисленным статьям баланса: например, это гуманитарная помощь, частные денежные переводы, пенсии, алименты, пожертвования и т.п.

Положительный баланс счета текущих операций говорит о том, что страна является чистым кредитором для остального мира, отрицательный – о том, что страна — заемщик.

Влияние показателя на канадский доллар может варьироваться, в зависимости от текущих экономических условий. Чаще всего рост счета текущих операций положительно отражается на котировках канадской валюты.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Счет текущих операций Канады (Canada Current Account)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2025
$​-9.680 млрд
$​-15.673 млрд
$​-21.557 млрд
2 кв. 2025
$​-21.162 млрд
$​-3.189 млрд
$​-1.317 млрд
1 кв. 2025
$​-2.127 млрд
$​-15.588 млрд
$​-3.560 млрд
4 кв. 2024
$​-4.991 млрд
$​2.308 млрд
$​-3.621 млрд
3 кв. 2024
$​-3.229 млрд
$​-4.303 млрд
$​-4.701 млрд
2 кв. 2024
$​-8.477 млрд
$​-9.955 млрд
$​-5.368 млрд
1 кв. 2024
$​-5.365 млрд
$​1.019 млрд
$​-4.508 млрд
4 кв. 2023
$​-1.618 млрд
$​7.388 млрд
$​-4.742 млрд
3 кв. 2023
$​-3.223 млрд
$​-8.884 млрд
$​-7.318 млрд
2 кв. 2023
$​-6.627 млрд
$​-11.546 млрд
$​-3.173 млрд
1 кв. 2023
$​-6.166 млрд
$​-13.176 млрд
$​-8.053 млрд
4 кв. 2022
$​-10.640 млрд
$​-2.698 млрд
$​-8.413 млрд
3 кв. 2022
$​-11.101 млрд
$​8.680 млрд
$​2.645 млрд
2 кв. 2022
$​2.692 млрд
$​11.104 млрд
$​2.651 млрд
1 кв. 2022
$​5.026 млрд
$​7.444 млрд
$​-0.137 млрд
4 кв. 2021
$​-0.797 млрд
$​4.329 млрд
$​0.808 млрд
3 кв. 2021
$​1.369 млрд
$​-1.052 млрд
$​1.368 млрд
2 кв. 2021
$​3.581 млрд
$​-4.298 млрд
$​1.815 млрд
1 кв. 2021
$​1.184 млрд
$​-6.699 млрд
$​-5.274 млрд
4 кв. 2020
$​-7.261 млрд
$​-7.502 млрд
$​-10.493 млрд
3 кв. 2020
$​-7.528 млрд
$​-7.666 млрд
$​-6.998 млрд
2 кв. 2020
$​-8.626 млрд
$​-11.410 млрд
$​-13.216 млрд
1 кв. 2020
$​-11.093 млрд
$​-11.457 млрд
$​-9.307 млрд
4 кв. 2019
$​-8.757 млрд
$​-23.506 млрд
$​-10.864 млрд
3 кв. 2019
$​-9.855 млрд
$​-14.067 млрд
$​-6.740 млрд
2 кв. 2019
$​-6.384 млрд
$​-17.380 млрд
$​-16.629 млрд
1 кв. 2019
$​-17.347 млрд
$​-19.262 млрд
$​-16.616 млрд
4 кв. 2018
$​-15.483 млрд
$​-17.112 млрд
$​-10.108 млрд
3 кв. 2018
$​-10.343 млрд
$​-18.151 млрд
$​-16.679 млрд
2 кв. 2018
$​-15.876 млрд
$​-18.100 млрд
$​-17.476 млрд
1 кв. 2018
$​-19.496 млрд
$​-15.242 млрд
$​-16.486 млрд
4 кв. 2017
$​-16.346 млрд
$​-16.789 млрд
$​-18.589 млрд
3 кв. 2017
$​-19.346 млрд
$​-17.908 млрд
$​-15.587 млрд
2 кв. 2017
$​-16.320 млрд
$​-12.920 млрд
1 кв. 2017
$​-14.050 млрд
$​-11.780 млрд
4 кв. 2016
$​-10.730 млрд
$​-19.750 млрд
3 кв. 2016
$​-18.300 млрд
$​-19.020 млрд
2 кв. 2016
$​-19.860 млрд
$​-16.590 млрд
1 кв. 2016
$​-16.800 млрд
$​-15.700 млрд
4 кв. 2015
$​-15.380 млрд
$​-15.310 млрд
3 кв. 2015
$​-16.210 млрд
$​-16.570 млрд
2 кв. 2015
$​-17.400 млрд
$​-18.150 млрд
1 кв. 2015
$​-17.500 млрд
$​-13.100 млрд
4 кв. 2014
$​-13.920 млрд
$​-8.400 млрд
3 кв. 2014
$​-9.600 млрд
$​-11.870 млрд
2 кв. 2014
$​-9.910 млрд
$​-12.390 млрд
1 кв. 2014
$​-12.390 млрд
$​-16.010 млрд
4 кв. 2013
$​-15.640 млрд
$​-15.470 млрд
3 кв. 2013
$​-14.800 млрд
$​-14.580 млрд
2 кв. 2013
$​-15.920 млрд
$​-14.090 млрд
