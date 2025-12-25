Экономический календарь
Уровень безработицы в Канаде (Canada Unemployment Rate)
|Средняя
|6.5%
|6.9%
|
6.9%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|6.4%
|
6.5%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Уровень безработицы в Канаде (Canada Unemployment Rate) — процентное отношение нетрудоустроенных резидентов страны к общему количеству экономически активного населения. В расчет включены люди, которые активно ищут работу на протяжении последних четырех недель.
Данные для расчета уровня безработицы берутся из результатов регулярного общенационального опроса населения. Опрос проводится по всей стране. Из этого исследования исключены следующие категории лиц:
- жители резерваций и других мест проживания коренного населения;
- штатные сотрудники Вооруженных сил Канады;
- жители крайне отдаленных районов с очень низкой плотностью населения.
Особенностью расчета безработицы в Канаде является то, что в опросы включены 15-летние подростки, в отличие от большинства других развитых стран, где в число трудоспособного населения входят граждане старше 15 лет. Также методология расчета в Канаде включает и такой показатель, как подсчет объявлений о поиске работы в прессе и на интернет-порталах, тогда как в США и Европе, чтобы официально считаться безработным, нужно состоять на официальном учете в госорганах.
Данные представлены с учетом сезонной корректировки.
Уровень безработицы — основной показатель состояния рынка труда и один из главных индикаторов силы экономики страны. Рост безработицы — опережающий показатель снижения потребительской активности. В своих прогнозах и оценках Банк Канады всегда ориентируется на уровень безработицы. Влияет этот индикатор и на решение о процентной ставке регулятора. Следовательно, чем ниже показатель безработицы, тем благоприятнее это сказывается на котировках канадского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень безработицы в Канаде (Canada Unemployment Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
