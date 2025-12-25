Экономический календарь
Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады м/м (Canada Gross Domestic Product (GDP) m/m)
|Средняя
|-0.3%
|0.0%
|
0.2%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.0%
|
-0.3%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады, м/м (Canada Gross Domestic Product (GDP) m/m) отражает изменение стоимости всех произведенных товаров и услуг во всех отраслях экономики на территории Канады за расчетный месяц по сравнению с предыдущим. ВВП Канады рассчитывается по покупательским ценам и представляет собой сумму валовой добавленной стоимости, созданной всеми производителями-резидентами Канады. В расчет ВВП включены любые налоги на продукцию. Но в него не входят любые субсидии предприятию, которые не включены в стоимость продукции.
Учитывая, что ВВП основывается на денежной оценке стоимости продукции, этот показатель требует поправки на инфляцию. Так появляется разделение на реальный и номинальный ВВП. Номинальный ВВП игнорирует инфляцию и дефляцию, поэтому с его помощью сложно оценивать изменение показателя. Реальный ВВП имеет поправку на инфляцию, поэтому дает возможность сравнивать активность экономики за разные долгосрочные периоды (например, выражать его изменение в процентах по отношению к предыдущему году или кварталу). Для этого в формулу расчета включается дефлятор ВВП.
Для расчета ВВП используются данные о деятельности 192 отраслей промышленности (для обеспечения достаточной детализации данных).
ВВП обычно используется как показатель экономического состояния страны и уровня жизни. Его рост трактуется как усиление экономики, снижение – как ослабление. Поэтому увеличение ВВП может благоприятно отразиться на котировках канадского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады м/м (Canada Gross Domestic Product (GDP) m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
