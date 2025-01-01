Класс CExpertSignal

Класс CExpertSignal является базовым классом для создания генераторов торговых сигналов, поэтому он, предоставляя интерфейсы, сам ничего не делает (исключение составляют методы CheckReverseLong() и CheckReverseShort()).

Для того чтобы генератор торговых сигналов "загенерировал", нужно:

Определиться с алгоритмами генерации торговых сигналов; Создать свой класс генератора, унаследовав его от CExpertSignal; Переопределить в своем классе виртуальные методы базового, заложив в них соответствующие алгоритмы.

В качестве примера можно рассмотреть любой mqh-файл из папки Expert\Signal\.

Описание

Класс CExpertSignal является основой для реализации алгоритмов генерации торговых сигналов.

Декларация

class CExpertSignal : public CExpertBase

Заголовок

#include <Expert\ExpertSignal.mqh>

Иерархия наследования CObject CExpertBase CExpertSignal Прямые потомки CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR

Методы класса по группам

Инициализация virtual InitIndicators Инициализирует необходимые индикаторы и таймсерии virtual ValidationSettings Проверяет корректность настроек объекта virtual AddFilter Добавляет фильтр в комбинированный сигнал Доступ к защищенным данным BasePrice Устанавливает базовый уровень цены UsedSeries Получает флаги используемых таймсерий Установка параметров Weight Устанавливает значение параметра "Weight" PatternsUsage Устанавливает значение параметра "PatternsUsage" General Устанавливает значение параметра "General" Ignore Устанавливает значение параметра "Ignore" Invert Устанавливает значение параметра "Invert" ThresholdOpen Устанавливает значение параметра "ThresholdOpen" ThresholdClose Устанавливает значение параметра "ThresholdClose" PriceLevel Устанавливает значение параметра "PriceLevel" StopLevel Устанавливает значение параметра "StopLevel" TakeLevel Устанавливает значение параметра "TakeLevel" Expiration Устанавливает значение параметра "Expiration" Magic Устанавливает значение параметра "Magic" Методы проверки необходимости открытия/разворота/закрытия позиций virtual CheckOpenLong Определяет необходимость открытия длинной позиции virtual CheckCloseLong Определяет необходимость закрытия длинной позиции virtual CheckOpenShort Определяет необходимость открытия короткой позиции virtual CheckCloseShort Определяет необходимость закрытия короткой позиции virtual CheckReverseLong Определяет необходимость разворота длинной позиции virtual CheckReverseShort Определяет необходимость разворота короткой позиции Методы установки параметров virtual OpenLongParams Устанавливает параметры открытия длинной позиции virtual OpenShortParams Устанавливает параметры открытия короткой позиции virtual CloseLongParams Устанавливает параметры закрытия длинной позиции virtual CloseShortParams Устанавливает параметры закрытия короткой позиции Методы проверки необходимости управления отложенными ордерами virtual CheckTrailingOrderLong Определяет необходимость модификации параметров отложенного ордера на покупку virtual CheckTrailingOrderShort Определяет необходимость модификации параметров отложенного ордера на продажу Методы проверки формирования рыночных моделей virtual LongCondition Вовращает результат проверки возникновения условия на покупку virtual ShortCondition Вовращает результат проверки возникновения условия на продажу virtual Direction Возвращает значение "взвешенного" направления движения цены