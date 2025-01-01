- BasePrice
Класс CExpertSignal
Класс CExpertSignal является базовым классом для создания генераторов торговых сигналов, поэтому он, предоставляя интерфейсы, сам ничего не делает (исключение составляют методы CheckReverseLong() и CheckReverseShort()).
Для того чтобы генератор торговых сигналов "загенерировал", нужно:
- Определиться с алгоритмами генерации торговых сигналов;
- Создать свой класс генератора, унаследовав его от CExpertSignal;
- Переопределить в своем классе виртуальные методы базового, заложив в них соответствующие алгоритмы.
В качестве примера можно рассмотреть любой mqh-файл из папки Expert\Signal\.
Описание
Класс CExpertSignal является основой для реализации алгоритмов генерации торговых сигналов.
Декларация
class CExpertSignal : public CExpertBase
Заголовок
#include <Expert\ExpertSignal.mqh>
Иерархия наследования
CExpertSignal
Прямые потомки
CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR
Методы класса по группам
Инициализация
virtual InitIndicators
Инициализирует необходимые индикаторы и таймсерии
virtual ValidationSettings
Проверяет корректность настроек объекта
virtual AddFilter
Добавляет фильтр в комбинированный сигнал
Доступ к защищенным данным
Устанавливает базовый уровень цены
Получает флаги используемых таймсерий
Установка параметров
Устанавливает значение параметра "Weight"
Устанавливает значение параметра "PatternsUsage"
Устанавливает значение параметра "General"
Устанавливает значение параметра "Ignore"
Устанавливает значение параметра "Invert"
Устанавливает значение параметра "ThresholdOpen"
Устанавливает значение параметра "ThresholdClose"
Устанавливает значение параметра "PriceLevel"
Устанавливает значение параметра "StopLevel"
Устанавливает значение параметра "TakeLevel"
Устанавливает значение параметра "Expiration"
Устанавливает значение параметра "Magic"
Методы проверки необходимости открытия/разворота/закрытия позиций
virtual CheckOpenLong
Определяет необходимость открытия длинной позиции
virtual CheckCloseLong
Определяет необходимость закрытия длинной позиции
virtual CheckOpenShort
Определяет необходимость открытия короткой позиции
virtual CheckCloseShort
Определяет необходимость закрытия короткой позиции
virtual CheckReverseLong
Определяет необходимость разворота длинной позиции
virtual CheckReverseShort
Определяет необходимость разворота короткой позиции
Методы установки параметров
virtual OpenLongParams
Устанавливает параметры открытия длинной позиции
virtual OpenShortParams
Устанавливает параметры открытия короткой позиции
virtual CloseLongParams
Устанавливает параметры закрытия длинной позиции
virtual CloseShortParams
Устанавливает параметры закрытия короткой позиции
Методы проверки необходимости управления отложенными ордерами
virtual CheckTrailingOrderLong
Определяет необходимость модификации параметров отложенного ордера на покупку
virtual CheckTrailingOrderShort
Определяет необходимость модификации параметров отложенного ордера на продажу
Методы проверки формирования рыночных моделей
virtual LongCondition
Вовращает результат проверки возникновения условия на покупку
virtual ShortCondition
Вовращает результат проверки возникновения условия на продажу
virtual Direction
Возвращает значение "взвешенного" направления движения цены
Методы унаследованные от CObject
Методы унаследованные от CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries