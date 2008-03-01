- Структура даты
- Структура входных параметров индикатора
- Структура исторических данных
- Структура стакана цен
- Структура торгового запроса
- Структура результата проверки торгового запроса
- Структура результата торгового запроса
- Структура торговой транзакции
- Структура для получения текущих цен
- Структуры экономического календаря
MqlDateTime
Структура даты содержит в себе восемь полей типа int.
struct MqlDateTime
Примечание
Порядковый номер в году day_of_year в високосном году, начиная с марта, будет отличаться от порядкового номера соответствующего дня в невисокосном году.
Пример:
void OnStart()
