ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Константы, перечисления и структурыСтруктуры данныхСтруктура даты 

MqlDateTime

Структура даты содержит в себе восемь полей типа int.

struct MqlDateTime
  {
   int year;           // год
   int mon;            // месяц
   int day;            // день
   int hour;           // час
   int min;            // минуты
   int sec;            // секунды
   int day_of_week;    // день недели (0-воскресенье, 1-понедельник, ... ,6-суббота)
   int day_of_year;    // порядковый номер в году (1 января имеет номер 0)
  };

Примечание

Порядковый номер в году day_of_year в високосном году, начиная с марта, будет отличаться от порядкового номера соответствующего дня в невисокосном году.

Пример:

void OnStart()
  {
//---
   datetime date1=D'2008.03.01';
   datetime date2=D'2009.03.01';
 
   MqlDateTime str1,str2;
   TimeToStruct(date1,str1);
   TimeToStruct(date2,str2);
   printf("%02d.%02d.%4d, day of year = %d",str1.day,str1.mon,
          str1.year,str1.day_of_year);
   printf("%02d.%02d.%4d, day of year = %d",str2.day,str2.mon,
          str2.year,str2.day_of_year);
  }
/*  Результат
   01.03.2008, day of year = 60
   01.03.2009, day of year = 59
*/

Смотри также

TimeToStruct, Структуры и классы