MqlDateTime

Структура даты содержит в себе восемь полей типа int.

struct MqlDateTime

{

int year; // год

int mon; // месяц

int day; // день

int hour; // час

int min; // минуты

int sec; // секунды

int day_of_week; // день недели (0-воскресенье, 1-понедельник, ... ,6-суббота)

int day_of_year; // порядковый номер в году (1 января имеет номер 0)

};

Примечание

Порядковый номер в году day_of_year в високосном году, начиная с марта, будет отличаться от порядкового номера соответствующего дня в невисокосном году.

Пример:

void OnStart()

{

//---

datetime date1=D'2008.03.01';

datetime date2=D'2009.03.01';



MqlDateTime str1,str2;

TimeToStruct(date1,str1);

TimeToStruct(date2,str2);

printf("%02d.%02d.%4d, day of year = %d",str1.day,str1.mon,

str1.year,str1.day_of_year);

printf("%02d.%02d.%4d, day of year = %d",str2.day,str2.mon,

str2.year,str2.day_of_year);

}

/* Результат

01.03.2008, day of year = 60

01.03.2009, day of year = 59

*/

Смотри также

TimeToStruct, Структуры и классы