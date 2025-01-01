CiWPR
CiWPR é uma classe destinada ao uso do indicador técnico Williams' Percent Range.
Descrição
A classe CiWPR fornece a criação, setup e acesso aos dados do indicador Williams' Percent Range.
Declaração
class CiWPR: public CIndicator
Título
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Hierarquia de herança
CiWPR
Métodos de classe
Atributos
Retorna o período calculado
Métodos de Criação
|
Cria o indicador
Métodos de Acesso aos Dados
|
Retorna o elemento de buffer
Entrada/saída
|
virtual Type
Retorna o identificador do tipo de objeto
|
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos herdados da classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos herdados da classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription