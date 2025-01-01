DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresIndicadores Bill WilliamsCiFractals 

CiFractals

CiFractals é uma classe do indicador técnico Fractals.

Descrição

A classe CiFractals fornece a criação, setup e acesso aos dados do indicador Fractals.

Declaração

   class CiFractals: public CIndicator

Título

   #include <Indicators\BillWilliams.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiFractals

Métodos de classe

Métodos de Criação

 

Create

Cria o indicador

Métodos de Acesso aos Dados

 

Upper

Retorna o elemento de buffer superior

Lower

Retorna o elemento de buffer inferior

Entrada/saída

 

virtual Type

Retorna o identificador do tipo de objeto

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos herdados da classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos herdados da classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Métodos herdados da classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription