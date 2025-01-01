CiBearsPower
CiBearsPower é uma classe destinada ao uso do indicador técnico Bears Power.
Descrição
A classe CiBearsPower possibilita a criação, setup e acesso aos dados do indicador de Bears Power.
Declaração
class CiBearsPower: public CIndicator
Título
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Hierarquia de herança
CiBearsPower
Métodos de classe
Atributos
Retorna o período médio
Métodos de Criação
|
Cria o indicador
Métodos de Acesso aos Dados
|
Retorna o elemento de buffer
Entrada/saída
|
virtual Type
Retorna o identificador do tipo de objeto
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos herdados da classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos herdados da classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription