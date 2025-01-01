DocumentaçãoSeções
Obtém o elemento específico do buffer determinado do indicador. Refresh() deve ser chamado para trabalhar com dados recentes antes de usar o método.

double  GetData(
   const int  buffer_num,     // buffer number
   const int  index           // element index
   ) const

Parâmetros

buffer_num

[in]  Número de Buffer.

index

[in]  Índice do elemento.

Valor de retorno

Se com sucesso, retorna o valor numérico do elemento, ou EMPTY_VALUE em caso de erro.

GetData

Obtém os dados de buffer do indicador pela posição inicial e o número de dados necessários.

int  GetData(
   const int      start_pos,      // position
   const int      count,          // number of elements needed
   const int      buffer_num,     // buffer number
   double&        buffer[]        // target array for data
   ) const

Parâmetros

start_pos

[in]  posição inicial do buffer do indicador.

count

[in]  Número de elementos necessários.

buffer_num

[in]  Número do buffer do indicador.

buffer

[in]  Referência do array de destino aos dados.

Valor de retorno

Se com sucesso, retorna o número de elementos recebidos do buffer do indicador especificado, caso contrário, -1.

GetData

Obtém os dados de buffer do indicador pela hora de início e o número de dados necessários.

int  GetData(
   const datetime  start_time,     // starting time
   const int       count,          // number of elements needed
   const int       buffer_num,     // buffer number
   double&         buffer[]        // target array for data
   ) const

Parâmetros

start_time

[in]  Início do tempo.

count

[in]  Número de elementos necessários.

buffer_num

[in]  Número do buffer do indicador.

buffer

[in]  Referente ao array de destino.

Valor de retorno

Se com sucesso, retorna o número de elementos recebidos do buffer do indicador especificado, caso contrário, -1.

GetData

Obtém os dados do buffer do indicador no início, no tempo final e o número de dados necessários.

int  GetData(
   const datetime  start_time,     // start time
   const datetime  stop_time,      // stop time
   const int       buffer_num,     // number of buffer
   double&         buffer[]        // target array for data
   ) const

Parâmetros

start_time

[in]  Início do tempo.

stop_time

[in]  Tempo final.

buffer_num

[in]  Número do buffer do indicador.

buffer

[in]  Referente ao array de destino.

Valor de retorno

Se com sucesso, retorna o número de elementos recebidos do buffer do indicador especificado, caso contrário, -1.