- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
GetData
Obtém o elemento específico do buffer determinado do indicador. Refresh() deve ser chamado para trabalhar com dados recentes antes de usar o método.
|
double GetData(
Parâmetros
buffer_num
[in] Número de Buffer.
index
[in] Índice do elemento.
Valor de retorno
Se com sucesso, retorna o valor numérico do elemento, ou EMPTY_VALUE em caso de erro.
GetData
Obtém os dados de buffer do indicador pela posição inicial e o número de dados necessários.
|
int GetData(
Parâmetros
start_pos
[in] posição inicial do buffer do indicador.
count
[in] Número de elementos necessários.
buffer_num
[in] Número do buffer do indicador.
buffer
[in] Referência do array de destino aos dados.
Valor de retorno
Se com sucesso, retorna o número de elementos recebidos do buffer do indicador especificado, caso contrário, -1.
GetData
Obtém os dados de buffer do indicador pela hora de início e o número de dados necessários.
|
int GetData(
Parâmetros
start_time
[in] Início do tempo.
count
[in] Número de elementos necessários.
buffer_num
[in] Número do buffer do indicador.
buffer
[in] Referente ao array de destino.
Valor de retorno
Se com sucesso, retorna o número de elementos recebidos do buffer do indicador especificado, caso contrário, -1.
GetData
Obtém os dados do buffer do indicador no início, no tempo final e o número de dados necessários.
|
int GetData(
Parâmetros
start_time
[in] Início do tempo.
stop_time
[in] Tempo final.
buffer_num
[in] Número do buffer do indicador.
buffer
[in] Referente ao array de destino.
Valor de retorno
Se com sucesso, retorna o número de elementos recebidos do buffer do indicador especificado, caso contrário, -1.