GetData

Obtém o elemento específico do buffer determinado do indicador. Refresh() deve ser chamado para trabalhar com dados recentes antes de usar o método.

double GetData(

const int buffer_num,

const int index

) const

Parâmetros

buffer_num

[in] Número de Buffer.

index

[in] Índice do elemento.

Valor de retorno

Se com sucesso, retorna o valor numérico do elemento, ou EMPTY_VALUE em caso de erro.

GetData

Obtém os dados de buffer do indicador pela posição inicial e o número de dados necessários.

int GetData(

const int start_pos,

const int count,

const int buffer_num,

double& buffer[]

) const

Parâmetros

start_pos

[in] posição inicial do buffer do indicador.

count

[in] Número de elementos necessários.

buffer_num

[in] Número do buffer do indicador.

buffer

[in] Referência do array de destino aos dados.

Valor de retorno

Se com sucesso, retorna o número de elementos recebidos do buffer do indicador especificado, caso contrário, -1.

GetData

Obtém os dados de buffer do indicador pela hora de início e o número de dados necessários.

int GetData(

const datetime start_time,

const int count,

const int buffer_num,

double& buffer[]

) const

Parâmetros

start_time

[in] Início do tempo.

count

[in] Número de elementos necessários.

buffer_num

[in] Número do buffer do indicador.

buffer

[in] Referente ao array de destino.

Valor de retorno

Se com sucesso, retorna o número de elementos recebidos do buffer do indicador especificado, caso contrário, -1.

GetData

Obtém os dados do buffer do indicador no início, no tempo final e o número de dados necessários.

int GetData(

const datetime start_time,

const datetime stop_time,

const int buffer_num,

double& buffer[]

) const

Parâmetros

start_time

[in] Início do tempo.

stop_time

[in] Tempo final.

buffer_num

[in] Número do buffer do indicador.

buffer

[in] Referente ao array de destino.

Valor de retorno

Se com sucesso, retorna o número de elementos recebidos do buffer do indicador especificado, caso contrário, -1.