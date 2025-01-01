DocumentaçãoSeções
Indicadores Técnicos e TimeSeries

Esta seção contém os detalhes técnicos das clasee para indicador técnico e timeSeries, e também, a descrição dos componentes correspondentes na biblioteca padrão MQL5.

A utilização das classes de indicador técnico e timeSeries irá poupar tempo no desenvolvimento de aplicativos (scripts, Expert Advisors).

A Biblioteca Padrão MQL5  é alocada no diretório de trabalho do terminal, na pasta Include\Indicators.

Classe/grupo

Descrição

Classes Base

Grupo de base e classes auxiliares

Classes de timesseries

Grupo de classes timeSeries

Indicadores de Tendência

Grupo de classes de indicador de tendência

Osciladores

Grupo de classes de indicador oscilador

Indicadores de Volume

Grupo de classes de indicador de volume

Indicadores Bill Williams

Classes do indicador Bill Williams

indicadores personalizados

Classe do indicador personalizado