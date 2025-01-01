Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadores
- Classes Base
- Classes de timesseries
- Indicadores de Tendência
- Osciladores
- Indicadores de Volume
- Indicadores Bill Williams
- indicadores personalizados
Indicadores Técnicos e TimeSeries
Esta seção contém os detalhes técnicos das clasee para indicador técnico e timeSeries, e também, a descrição dos componentes correspondentes na biblioteca padrão MQL5.
A utilização das classes de indicador técnico e timeSeries irá poupar tempo no desenvolvimento de aplicativos (scripts, Expert Advisors).
A Biblioteca Padrão MQL5 é alocada no diretório de trabalho do terminal, na pasta Include\Indicators.
|
Classe/grupo
|
Descrição
|
Grupo de base e classes auxiliares
|
Grupo de classes timeSeries
|
Grupo de classes de indicador de tendência
|
Grupo de classes de indicador oscilador
|
Grupo de classes de indicador de volume
|
Classes do indicador Bill Williams
|
Classe do indicador personalizado