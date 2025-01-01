Indicadores Técnicos e TimeSeries

Esta seção contém os detalhes técnicos das clasee para indicador técnico e timeSeries, e também, a descrição dos componentes correspondentes na biblioteca padrão MQL5.

A utilização das classes de indicador técnico e timeSeries irá poupar tempo no desenvolvimento de aplicativos (scripts, Expert Advisors).

A Biblioteca Padrão MQL5 é alocada no diretório de trabalho do terminal, na pasta Include\Indicators.