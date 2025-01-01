DocumentaçãoSeções
CiGator

CiGator é uma classe do indicador técnico Gator Oscilador.

Descrição

A classe CiGator fornece a criação, setup e acesso aos dados do indicador Gator Oscilador.

Declaração

   class CiGator: public CIndicator

Título

   #include <Indicators\BillWilliams.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiGator

Métodos de classe

Atributos

 

JawPeriod

Retorna o período médio para a linha das mandíbulas (Jaws)

JawShift

Retorna o deslocamento horizontal da linha das mandíbulas (Jaws)

TeethPeriod

Retorna o período médio para a linha dos dentes (Teeths)

TeethShift

Retorna o deslocamento horizontal da linha dos dentes (Teeths)

LipsPeriod

Retorna o período médio para a linha dos lábios (Lips)

LipsShift

Retorna o deslocamento horizontal da linha dos lábios (Lips)

MaMethod

Retorna o método de média

Applied

Retorna o tipo de preço ou manipulador para aplicar

Métodos de Criação

 

Create

Cria o indicador

Métodos de Acesso aos Dados

 

Upper

Retorna o elemento de buffer superior

Lower

Retorna o elemento de buffer inferior

Entrada/saída

 

virtual Type

Retorna o identificador do tipo de objeto

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos herdados da classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos herdados da classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Métodos herdados da classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription