CiGator
CiGator é uma classe do indicador técnico Gator Oscilador.
Descrição
A classe CiGator fornece a criação, setup e acesso aos dados do indicador Gator Oscilador.
Declaração
class CiGator: public CIndicator
Título
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
Hierarquia de herança
CiGator
Métodos de classe
Atributos
Retorna o período médio para a linha das mandíbulas (Jaws)
Retorna o deslocamento horizontal da linha das mandíbulas (Jaws)
Retorna o período médio para a linha dos dentes (Teeths)
Retorna o deslocamento horizontal da linha dos dentes (Teeths)
Retorna o período médio para a linha dos lábios (Lips)
Retorna o deslocamento horizontal da linha dos lábios (Lips)
Retorna o método de média
Retorna o tipo de preço ou manipulador para aplicar
Métodos de Criação
Cria o indicador
Métodos de Acesso aos Dados
Retorna o elemento de buffer superior
Retorna o elemento de buffer inferior
Entrada/saída
virtual Type
Retorna o identificador do tipo de objeto
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos herdados da classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos herdados da classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription