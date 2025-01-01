CiRVI
CiRVI é uma classe destinada ao uso do indicador técnico Relative Vigor Index.
Descrição
A classe CiRVI fornece a criação, setup e acesso aos dados do indicador Relative Vigor Index.
Declaração
class CiRVI: public CIndicator
Título
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Hierarquia de herança
CiRVI
Métodos de classe
Atributos
Retorna o período médio
Métodos de Criação
|
Cria o indicador
Métodos de Acesso aos Dados
|
Retorna o elemento de buffer da linha base
|
Retorna o elemento de buffer da linha de sinal
Entrada/saída
|
virtual Type
Retorna o identificador do tipo de objeto
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos herdados da classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos herdados da classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription