CiAMA
CiAMA é uma classe destinada ao uso do indicador técnico Adaptive Moving Average.
Descrição
A classe CiAMA possibilita a criação, setup e acesso aos dados do indicador Adaptive Moving Average.
Declaração
class CiAMA: public CIndicator
Título
#include <Indicators\Trend.mqh>
Hierarquia de herança
CiAMA
Métodos de classe
Atributos
Retorna o período médio
Retorna o período médio da EMA rápida
Retorna o período médio da EMA lenta
Retorna o deslocamento horizontal
Retorna o tipo de preço ou manipulador para aplicar
Métodos de Criação
Cria o indicador
Métodos de Acesso aos Dados
Retorna o elemento de buffer
Entrada/saída
virtual Type
Retorna o identificador do tipo de objeto
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos herdados da classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos herdados da classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription