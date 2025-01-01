Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresClasses BaseCIndicatorBarsCalculated HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeBarsCalculatedGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChart BarsCalculated Retorna o número de dados calculados para o indicador. int BarsCalculated() const; Valor do Retorno Retorna a quantidade de dados calculados no buffer de indicador ou -1 em caso de erro (dados ainda não calculados). BufferResize GetData