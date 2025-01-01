- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
At
Obtém o elemento a partir de uma posição dada no array.
|
CObject* At(
Parâmetros
pos
[in] Posição do elemento desejado no array.
Valor do Retorno
O valor do elemento, se bem sucedido. Retorna NULL se houver uma tentativa de obter um elemento de posição inexistente.
Exemplo
|
//--- example for CArrayObj::At(int)