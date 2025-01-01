AssignArray

Copia os elementos array a partir de outro array.

bool AssignArray(

const CArrayObj* src

)

Parâmetros

src

[in] Ponteiro para uma instância de classe CArrayObj - fonte de elementos para copiar.

Valor do Retorno

verdadeiro se com sucesso, falso - não é possível copiar os itens.

Observação

Se o receptor array AssignArray não está vazio, todos os seus elementos serão removidos do array e o flag de gerenciamento de memória, memória e os itens apagados serão liberados. O receptor Array é uma cópia exata da fonte do array. Veja também CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*).

Exemplo