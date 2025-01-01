- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
AssignArray
Copia os elementos array a partir de outro array.
|
bool AssignArray(
Parâmetros
src
[in] Ponteiro para uma instância de classe CArrayObj - fonte de elementos para copiar.
Valor do Retorno
verdadeiro se com sucesso, falso - não é possível copiar os itens.
Observação
Se o receptor array AssignArray não está vazio, todos os seus elementos serão removidos do array e o flag de gerenciamento de memória, memória e os itens apagados serão liberados. O receptor Array é uma cópia exata da fonte do array. Veja também CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*).
Exemplo
|
//--- example for CArrayObj::AssignArray(const CArrayObj*)