Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dadosCArrayObjAssignArray 

AssignArray

Copia os elementos array a partir de outro array.

bool  AssignArray(
   const CArrayObj*  src      // Pointer to the source
   )

Parâmetros

src

[in] Ponteiro para uma instância de classe CArrayObj - fonte de elementos para copiar.

Valor do Retorno

verdadeiro se com sucesso, falso - não é possível copiar os itens.

Observação

Se o receptor array AssignArray não está vazio, todos os seus elementos serão removidos do array e o flag de gerenciamento de memória, memória e os itens apagados serão liberados. O receptor Array é uma cópia exata da fonte do array. Veja também CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*).

Exemplo

//--- example for CArrayObj::AssignArray(const CArrayObj*)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- create source array
   CArrayObj *src=new CArrayObj;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- reset free mode flag
   src.FreeMode(false);
   //--- fill source array
   //--- . . .
   //--- assign another array
   if(!array.AssignArray(src))
     {
      printf("Array assigned error");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- arrays is identical
   //--- delete source array without elements
   delete src;
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }