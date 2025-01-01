DocumentaçãoSeções
Minimum

Retorna o índice do elemento mínimo do buffer especificado em intervalo determinado.

int  Minimum(
   const int  buffer_num,     // buffer number
   const int  start,          // starting index
   const int  count           // number of elements to proceed
   ) const

Parâmetros

buffer_num

[in]  Número de Buffer para procurar o valor.

start

[in]  Iniciando o índice de pesquisa.

count

[in]  Número de elementos a pesquisar.

Valor de retorno

Índice do elemento mínimo do buffer especificado em intervalo determinado.