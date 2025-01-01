Add

Adiciona um elemento para o final do array.

bool Add(

CObject* element

)

Parâmetros

element

[in] o valor do elemento para adicionar ao array

Valor do Retorno

verdadeiro com sucesso, falso - não pode adicionar um elemento.

Observação

O elemento não é adicionado ao array, se o valor for inválido para ponteiro de transmissão (tais como NULL).

Exemplo