Insert

Insere um elemento no array para uma posição específica.

bool Insert(

CObject* element,

int pos

)

Parâmetros

element

[in] o valor do elemento para ser inserido em um array

pos

[in] Posição no array para inserir

Valor do Retorno

verdadeiro se com sucesso, falso - não pode inserir o elemento.

Observação

O elemento não é adicionado ao array, se o valor for inválido para ponteiro de transmissão (tais como NULL).

Exemplo