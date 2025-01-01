- FreeMode
Insert
Insere um elemento no array para uma posição específica.
|
bool Insert(
Parâmetros
element
[in] o valor do elemento para ser inserido em um array
pos
[in] Posição no array para inserir
Valor do Retorno
verdadeiro se com sucesso, falso - não pode inserir o elemento.
Observação
O elemento não é adicionado ao array, se o valor for inválido para ponteiro de transmissão (tais como NULL).
Exemplo
|
//--- example for CArrayObj::Insert(CObject*,int)