Insert

Insere um elemento no array para uma posição específica.

bool  Insert(
   CObject*  element,     // Element to insert
   int       pos          // Position
   )

Parâmetros

element

[in] o valor do elemento para ser inserido em um array

pos

[in] Posição no array para inserir

Valor do Retorno

verdadeiro se com sucesso, falso - não pode inserir o elemento.

Observação

O elemento não é adicionado ao array, se o valor for inválido para ponteiro de transmissão (tais como NULL).

Exemplo

//--- example for CArrayObj::Insert(CObject*,int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- insert elements
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      if(!array.Insert(new CObject,0))
        {
         printf("Insert error");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }