DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresClasses BaseCIndicatorVolumeDescription 

VolumeDescription

O método retorna o valor do enumerador ENUM_APPLIED_VOLUME como uma string.

string  VolumeDescription(
   const int  val      // value
   ) const

Parâmetros

val

[in]  Valor do enumerador ENUM_APPLIED_VOLUME.

Valor de retorno

O valor do enumerador ENUM_APPLIED_VOLUME como uma string.