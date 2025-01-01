Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresClasses BaseCIndicatorVolumeDescription HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeBarsCalculatedGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChart VolumeDescription O método retorna o valor do enumerador ENUM_APPLIED_VOLUME como uma string. string VolumeDescription( const int val // value ) const Parâmetros val [in] Valor do enumerador ENUM_APPLIED_VOLUME. Valor de retorno O valor do enumerador ENUM_APPLIED_VOLUME como uma string. PriceDescription AddToChart