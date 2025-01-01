Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dadosCArraySortMode StepStepTotalAvailableMaxIsSortedSortModeClearSortSaveLoad SortMode Obtém a versão do array de classificação. int SortMode() const; Valor do Retorno Modo de classificação. Exemplo //--- example for CArray::SortMode() #include <Arrays\Array.mqh> //--- void OnStart() { CArray *array=new CArray; //--- if(array==NULL) { printf("Object create error"); return; } //--- check sort mode int sort_mode=array.SortMode(); //--- use array //--- ... //--- delete array delete array; } IsSorted Clear