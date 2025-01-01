CiFrAMA
CiFrAMA é uma classe destinada ao uso do indicador técnico Fractal Adaptive Moving Average.
Descrição
A classe CiFrAMA possibilita a criação, setup e acesso aos dados do indicador Fractal Adaptive Moving Average.
Declaração
class CiFrAMA: public CIndicator
Título
#include <Indicators\Trend.mqh>
Hierarquia de herança
CiFrAMA
Métodos de classe
Atributos
Retorna o período médio
Retorna o deslocamento horizontal
Retorna o tipo de preço ou manipulador para aplicar
Métodos de Criação
|
Cria o indicador
Métodos de Acesso aos Dados
|
Retorna o elemento de buffer
Entrada/saída
|
virtual Type
Retorna o identificador do tipo de objeto
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos herdados da classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos herdados da classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription