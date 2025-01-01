CiADXWilder
CiADXWilder é uma classe destinada ao uso do indicador técnico Average Directional Index by Welles Wilder.
Descrição
A classe CiADXWilder possibilita a criação e acesso aos dados do indicador Average Directional Index by Welles Wilder.
Declaração
class CiADXWilder: public CIndicator
Título
#include <Indicators\Trend.mqh>
Hierarquia de herança
CiADXWilder
Métodos de classe
Atributos
Retorna o período médio
Métodos de Criação
|
Cria o indicador
Métodos de Acesso aos Dados
|
Retorna o elemento de buffer da linha principal
Retorna o elemento de buffer da linha +DI
Retorna o elemento de buffer da linha -DI
Entrada/saída
|
virtual Type
Retorna o identificador do tipo de objeto
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos herdados da classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos herdados da classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription