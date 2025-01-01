DocumentaçãoSeções
CiADXWilder

CiADXWilder é uma classe destinada ao uso do indicador técnico Average Directional Index by Welles Wilder.

Descrição

A classe CiADXWilder possibilita a criação e acesso aos dados do indicador Average Directional Index by Welles Wilder.

Declaração

   class CiADXWilder: public CIndicator

Título

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiADXWilder

Métodos de classe

Atributos

 

MaPeriod

Retorna o período médio

Métodos de Criação

 

Create

Cria o indicador

Métodos de Acesso aos Dados

 

Main

Retorna o elemento de buffer da linha principal

Plus

Retorna o elemento de buffer da linha +DI

Minus

Retorna o elemento de buffer da linha -DI

Entrada/saída

 

virtual Type

Retorna o identificador do tipo de objeto

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos herdados da classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos herdados da classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Métodos herdados da classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription