SearchLast

Localiza o último elemento igual ao modelo no array ordenado.

int  SearchLast(
   CObject*  element      // Sample
   ) const

Parâmetros

element

[in] O elemento de amostra para pesquisar no array.

Valor do Retorno

Se a posição do elemento foi encontrado com sucesso. Igual a -1, se o item não foi encontrado.

Exemplo

//--- example for CArrayObj:: SearchLast(CObject*)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   //--- sort array
   array.Sort();
   //--- create sample
   CObject *sample=new CObject;
   if(sample==NULL)
     {
      printf("Sample create error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- set sample attributes
   //--- . . .
   //--- search element
   if(array.SearchLast(sample)!=-1) printf("Element found");
   else                             printf("Element not found");
   //--- delete array
   delete array;
  }