- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
Create
Cria o indicador com os parâmetros determinados.
|
bool Create(
Parâmetros
symbol
[in] Nome do ativo.
period
[in] Período (enumerador ENUM_TIMEFRAMES).
type
[in] tipo de indicador (enumerador ENUM_INDICATOR).
num_params
[in] Número de parâmetros do indicador.
params
[in] Referente aos parâmetros do array do indicador.
Valor de retorno
verdadeiro se teve sucesso, falso se o indicador não foi criado.