Create

Cria o indicador com os parâmetros determinados.

bool Create(

const string symbol,

const ENUM_TIMEFRAMES period,

const ENUM_INDICATOR type,

const int num_params,

const MqlParam& params[]

)

Parâmetros

symbol

[in] Nome do ativo.

period

[in] Período (enumerador ENUM_TIMEFRAMES).

type

[in] tipo de indicador (enumerador ENUM_INDICATOR).

num_params

[in] Número de parâmetros do indicador.

params

[in] Referente aos parâmetros do array do indicador.

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso, falso se o indicador não foi criado.