Create

Cria o indicador com os parâmetros determinados.

bool  Create(
   const string           symbol,         // symbol
   const ENUM_TIMEFRAMES  period,         // period
   const ENUM_INDICATOR   type,           // type
   const int              num_params,     // number of parameters
   const MqlParam&        params[]        // reference to the parameters array
   )

Parâmetros

symbol

[in]  Nome do ativo.

period

[in]  Período (enumerador ENUM_TIMEFRAMES).

type

[in]  tipo de indicador (enumerador ENUM_INDICATOR).

num_params

[in]  Número de parâmetros do indicador.

params

[in]  Referente aos parâmetros do array do indicador.

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso, falso se o indicador não foi criado.