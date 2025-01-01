DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresOsciladoresCiChaikin 

CiChaikin

CiChaikin é uma classe destinada ao uso do indicador técnico Chaikin Oscillator.

Descrição

A classe CiChaikin fornece a criação, setup e acesso aos dados do indicador Chaikin Oscillator.

Declaração

   class CiChaikin: public CIndicator

Título

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiChaikin

Métodos de classe

Atributos

 

FastMaPeriod

Retorna o período médio para a MA rápida

SlowMaPeriod

Retorna o período médio para a MA lenta

MaMethod

Retorna o método de média

Applied

Retorna o tipo de preço ou manipulador para aplicar

Métodos de Criação

 

Create

Cria o indicador

Métodos de Acesso aos Dados

 

Main

Retorna o elemento de buffer

Entrada/saída

 

virtual Type

Retorna o identificador do tipo de objeto

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos herdados da classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos herdados da classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Métodos herdados da classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription