CiChaikin
CiChaikin é uma classe destinada ao uso do indicador técnico Chaikin Oscillator.
Descrição
A classe CiChaikin fornece a criação, setup e acesso aos dados do indicador Chaikin Oscillator.
Declaração
|
class CiChaikin: public CIndicator
Título
|
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
|
Hierarquia de herança
CiChaikin
Métodos de classe
|
Atributos
|
|
Retorna o período médio para a MA rápida
|
Retorna o período médio para a MA lenta
|
Retorna o método de média
|
Retorna o tipo de preço ou manipulador para aplicar
|
Métodos de Criação
|
|
Cria o indicador
|
Métodos de Acesso aos Dados
|
|
Retorna o elemento de buffer
|
Entrada/saída
|
|
virtual Type
|
Retorna o identificador do tipo de objeto
|
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Métodos herdados da classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Métodos herdados da classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription