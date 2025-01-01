CiVIDyA
CiVIDyA é uma classe destinada ao suo do indicador técnico Variable Index Dynamic Average.
Descrição
A classe CiVIDyA possibilita a criação, setup e acesso aos dados do indicador Variable Index Dynamic Average.
Declaração
|
class CiVIDyA: public CIndicator
Título
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Hierarquia de herança
CiVIDyA
Métodos de classe
|
Atributos
|
|
Retorna o período para Momentum
|
Retorna o período médio para EMA
|
Retorna o deslocamento horizontal
|
Retorna o tipo de preço ou manipulador para aplicar
|
Métodos de Criação
|
|
Cria o indicador
|
Métodos de Acesso aos Dados
|
|
Retorna o elemento de buffer
|
Entrada/saída
|
|
virtual Type
|
Retorna o identificador do tipo de objeto
|
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Métodos herdados da classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Métodos herdados da classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription