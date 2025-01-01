- FreeMode
Resize
Define um novo tamanho (menor) do array.
|
bool Resize(
Parâmetros
size
[in] Nova tamanho do array
Valor do Retorno
Verdadeiro se com sucesso; falso - se houve uma tentativa de definir o tamanho inferior a zero.
Observação
Alterar o tamanho do array permite o uso de memória na maneira ideal. Excesso de elementos localizados à direita são perdidos. A memória para elementos perdidos é liberada ou não, dependendo do modo de gerenciamento de memória.
Para reduzir a fragmentação da memória, alterar o tamanho do array com um passo dado previamente pelo método Step (int), ou 16 (por padrão).
Exemplo
|
//--- example for CArrayObj::Resize(int)