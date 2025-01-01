CArrayObj

CArrayObj é uma classe de array dinâmico de ponteiros para instâncias de CObject e seus herdeiros.

Descrição

A classe CArrayObj possibilita trabalhar com um array dinâmico de ponteiros para instâncias de CObject e seus herdeiros. Isto dá a possibilidade de trabalhar como arrays dinâmicos multidimensionais de tipos de dados primitivos e para estruturas de dados organizados mais difíceis.

Na classe implementada existe a possibilidade de adicionar/inserir/excluir elementos em: array, ordenação de array e pesquisando em array ordenado. Além disto, implementa métodos para trabalhar com o arquivo.

Existem certas sutilezas na classe CArrayObj.

Declaração

class CArrayObj : public CArray

Título

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

Hierarquia de herança CObject CArray CArrayObj Descendentes diretos CIndicators, CSeries

Método de Classe

Atributos FreeMode Obtém o flag de gerenciamento de memória FreeMode Define o flag de gerenciamento de memória Controle de memória Reserve Memória alocada para aumentar o tamanho do array Resize Define um novo tamanho (mais pequeno) do array Shutdown Limpa o array com uma isenção total do array de memória (não do elemento). Métodos para adicionar Add Adiciona um elemento para o final do array ddArray Adiciona um elemento para o final do array Insert Insere um elemento no array para uma posição específica InsertArray Insere um array de elementos a partir de outro array com posição específica AssignArray Copia os elementos array a partir de outro array Métodos de atualização Update Altera o elemento na posição do array determinado Shift Desloca um item a partir de uma dada posição no array para um deslocamento determinado Métodos para excluir Detach Obtém o elemento a partir da posição determinada e remove-o a partir do array Delete Remove o elemento a partir de uma posição específica no array DeleteRange Exclui um grupo de elementos a partir de uma posição específica no array Clear Remove todos os elementos do array, sem a liberação do array de memória Métodos de acesso At Obtém o elemento a partir de uma posição dada no array Métodos para comparar CompareArray Compara o array com outro array Operações de array ordenado InsertSort Elemento de inserções em array ordenado Pesquisa Procura por um elemento igual ao modelo em array ordenado SearchGreat Procura por um elemento de mais amostras em array ordenado SearchLess Procura por um elemento menor do que a amostra em array ordenado SearchGreatOrEqual Procura por um elemento maior ou igual ao modelo em array ordenado SearchLessOrEqual Procura por um elemento menor ou igual ao modelo apresentado em array ordenado SearchFirst Localiza o primeiro elemento igual ao modelo em array ordenado SearchLast Localiza o último elemento igual ao modelo em array ordenado Entrada/saída Save Salva array de dados no arquivo Load Carrega array de dados a partir de um arquivo Type Obtém o identificador do tipo do array

Métodos herdados da classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Métodos herdados da classe CArray Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

A aplicação prática dos arrays são descendentes da classe CObject (incluindo todas as classes da biblioteca padrão).

Por exemplo, considere as opções para o array bidimensional:

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

int i,j;

int first_size=10;

int second_size=100;

//--- create array

CArrayObj *array=new CArrayObj;

CArrayDouble *sub_array;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- create subarrays

for(i=0;i<first_size;i++)

{

sub_array=new CArrayDouble;

if(sub_array==NULL)

{

delete array;

printf("Object create error");

return;

}

//--- fill array

for(j=0;j<second_size;j++)

{

sub_array.Add(i*j);

}

array.Add(sub_array);

}

//--- create array OK

for(i=0;i<first_size;i++)

{

sub_array=array.At(i);

for(j=0;j<second_size;j++)

{

double element=sub_array.At(j);

//--- use array element

}

}

delete array;

}

A classe tem um mecanismo para controlar a dinâmica de memória, por isso tenha cuidado ao trabalhar com elementos do array.

Mecanismo de gerenciamento de memória pode ser ligado / desligado através do método FreeMode (bool). Por padrão, o mecanismo é ativado.

Por conseguinte, existem duas opções para lidar com a classe CArrayObj classe:

1. Mecanismo de gerenciamento de memória está ativada. (padrão)

Neste caso, a CArrayObj assume a responsabilidade de liberar os elementos de memória após a sua remoção do array. Neste programa o usuário não deve liberar os elementos do array.

Exemplo

int i;

//--- Create an array

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//--- Fill array elements

for(i=0;i<10;i++) array.Add(new CObject);

//--- Do something

for(i=0;i<array.Total();i++)

{

CObject *object=array.At(i);

//--- Action with an element

. . .

}

//--- Remove the array with the elements

delete array;

2. Mecanismo de gerenciamento de memória está desativado.

Neste caso, a CArrayObj não assume a responsabilidade para liberar os elementos de memória após a sua remoção do array. Neste programa o usuário deve liberar os elementos do array.

Exemplo