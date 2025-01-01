DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresClasses BaseCIndicatorDeleteFromChart 

DeleteFromChart

Exclui o indicador do gráfico.

bool  DeleteFromChart(
   const long  chart,     // chart ID
   const int  subwin      // chart subwindow
   )

Parâmetros

chart

[in] ID do Gráfico

subwin

[in]  Sub-janela do gráfico.

Valor de retorno

verdadeiro - se bem sucedido; falso - se com erro.